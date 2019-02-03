客廳變粉塵趴！　兇手左右搖擺「賣萌歪頭」：是誰弄的呢～

▲推主一回家就看到客廳的慘狀。（圖／翻攝自Twitter:@crow0616，下同）

寵物小組／綜合報導

關個燈就可以開趴了！日前一名推主回到家，發現滅火器被打開，客廳滿滿的都是粉塵，正當他去質問「嫌疑犯」時，幾隻貓咪突然搖擺身體，歪頭賣萌的露出疑惑的表情，可愛到爆炸的模樣讓網友忍不住暴動直呼，「肯定是滅火器先動手的！」

日本一名推主@crow0616在網路上分享一組照片並以貓咪的口吻幽默寫道，「我在房子裡打開滅火器，噴出粉紅色的粉末來開趴」，畫面中，一隻白底虎斑貓90度搖擺身軀，歪頭側身瞇著眼睛，試圖把自己的所作所為撇的一乾二淨，「是誰弄的呢？」，畫面逗樂一票人。

▲喵：是誰弄亂的呢？到底是誰～～

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臉書粉絲團「這時候只要笑就可以了」事後也分享照片，許多網友看完紛紛留言笑說，「其實犯人是後面那隻吧XD」、「喵：好奇怪~到底是誰呢？」、「反正歪頭賣萌就可以了」、「後面那隻也蠻有戲的」、「歪屁歪！！！（抱起猛吸一口）好我原諒你了」、「不要以為歪頭裝萌就沒事哦.....貓咪什麼的最可愛了，真香」、「原來滅火器的粉是粉紅色的粉」。

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