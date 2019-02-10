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柴柴正坐拍帥照　黃金弟突然湊近擋鏡頭「尾巴狂搧11掌」

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▲柴柴正坐拍帥照　黃金弟突然湊近擋鏡頭「尾巴狂搧11掌」。（圖／Instagram／諧星四兄弟(fourfools.1025)）

▲柴柴雞腿被黃金弟弟憨吉狂搧11巴掌，眼睛都瞇起來了。（圖／Instagram／諧星四兄弟(fourfools.1025)）

寵物小組／綜合報導

即使親如兄弟姊妹，也可能會有翻臉的時候。柴犬哥哥「雞腿」這天正襟危坐，準備來拍張帥照；沒想到黃金弟弟「憨吉」突然跑來湊熱鬧，不僅用大屁股擋住鏡頭，熱情的尾巴也瘋狂甩在柴哥臉上，讓人笑翻了。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主在Instagram「諧星四兄弟」上分享影片並寫道，「到底雞腿為什麼討厭弟弟？讓我們繼續看下去…」原來，弟弟憨吉除了搶鏡頭之外，還用尾巴連續狂甩柴哥雞腿11掌。影片中特別配上「send tree pay（賞巴掌）」的音效，「啪啪啪啪」打下去，讓柴柴瞇眼想躲卻又閃不開，整張臉都綠了。

▲掛包你是帥哥嗎？　哈士奇「超堅定點頭」：我很確定！。（圖／IG「諧星四兄弟」提供）

▲一家4汪，當初的小黃金如今已經長大，也敢欺負哥哥啦！（圖／IG「諧星四兄弟」提供）

網友們看了影片紛紛留言笑說，「太可愛了！」、「我笑到不行」、「要腦震盪了」、「好欠揍！」、「雞腿是完全笑不出來」、「雞腿這時候沒有抓狂，脾氣很好了」、「小可憐」、「這絕對不是不小心揮到，黃金很故意」。

有網友建議雞腿「打回去」，飼主則回覆說，「雞腿不敢，矮人家一顆頭，敢怒不敢言，都會趁大家不注意偷咬弟弟。」雖然有人猜測黃金弟弟是故意的，但飼主也說，「牠是走到哪掃到哪，連爸爸媽媽的臉都會一起掃。」

雞腿其實是家裡的老二，上頭有邊境牧羊犬大哥「控肉」，底下則有哈士奇「掛包」和黃金獵犬弟弟憨吉。四兄弟可愛又搞笑的日常都會分享在牠們的IG帳號「fourfools.1025」中。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

關鍵字： 黃金獵犬柴犬

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