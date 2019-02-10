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屬於浪浪的「生活日記」　用眼神道盡哀傷、厭世與生活

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▲▼ 林妖的臺灣浪狗日記。（圖／林妖的臺灣浪狗日記 授權）

▲小朋友，你是不是忘了穿褲子呢XD（圖／林妖的臺灣浪狗日記 授權，未經同意請勿翻攝，以下同。）

記者老嘉郡／採訪報導

在你心中，流浪狗都是什麼樣的模樣呢？喜愛拍照、也喜歡狗狗的林妖，一直有在關注流浪狗議題，在幾次觀察流浪狗的經驗後，腦海中就有個畫面逗留著：「流浪狗的眼神」。他認為浪浪的眼神會流露出許多情感，因此用相機記錄下這些畫面，並創立了「林妖的臺灣浪狗日記」粉絲團，希望讓大家知道，除了悲傷，浪浪們其實還有著和一般家犬、你我一樣的喜怒哀樂。

林妖在接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，「我發覺他們的眼神彷彿在說話，雖然他們不會說話，但我覺得光是那些流浪狗的眼神所訴說的情感，時常比言語說得還更多。再觀察久一點會發現那些情感又很複雜，有些是流浪許久的厭世或者剛被拋棄沒多久的哀傷、難過，也有一些是浪狗看到認識的人時會很開心，期待放飯，小孩浪狗的天真無邪。」林妖認為，一般家犬的喜怒哀樂都能夠在浪狗身上看到，這些畫面都深深感動著他，因此想把這些畫面拍下來。

▲▼ 林妖的臺灣浪狗日記。（圖／林妖的臺灣浪狗日記 授權）

▲為何只有臉不髒？因為渡河的時候只有頭不會弄髒～

▲▼ 林妖的臺灣浪狗日記。（圖／林妖的臺灣浪狗日記 授權）

▲小小年紀，就要煩惱著「如何生存」.....。

之所以粉絲團會取名為「林妖的臺灣浪狗日記」，是因為林妖親自到野外現場觀察過才發現，流浪狗並非如大家印象中，永遠是「需要救援的」、「可憐的」、「悲慘的」，「我並不是說他們不可憐或不需要救援，而是，野外流浪狗的實際生活不只限於那個樣子，流浪狗也有他的『喜怒哀樂』，我希望能用照片說出他們生活中豐富的故事，像一本流浪狗生活的『日記』，而悲慘、需要救援是日記中的一個章節，但不會是全部。」

▲當寒流來襲時，小浪浪們就只能這樣禦寒，在不知名的角落發抖著。

林妖也說，流浪狗的生活中，也會有跟著同伴四處探索、創入別的狗狗地盤互相叫囂、慵懶睡大覺、看到愛媽而興奮不已…等時候，儘管悲慘型的照片反而較受到網友注意，但他在拍照時，還是會刻意避免一再重複悲慘的調性，而是想像「現在牠們在想些什麼」的方式去發揮。

雖然部分作品是近距離拍攝流浪犬，但林妖透露，自己並沒有餵養這些浪浪，「一開始是跟著認識的愛媽，畢竟浪狗最容易聚集也最放鬆的時刻，就是愛媽來放飯的時候」。直到林妖跟拍一陣子後，慢慢知道浪浪們的分佈位置，也漸漸能掌握拍攝他們的時機，部分浪狗也逐漸對降低對林妖的戒心，「即使我從來沒餵過浪狗，只是時常出現拍攝牠們，有些浪狗還是會對我很友善，見面甚至會搖尾巴。」雖然林妖回台北讀研究所後，就很少回台南拍攝浪浪，但他印象最深刻的一次，是相隔半年後回去拍狗，居然有浪狗主動出來興奮地和他打招呼，讓他當下真的很感動。

▲▼ 林妖的臺灣浪狗日記。（圖／林妖的臺灣浪狗日記 授權）

▲你看不到我、你看不到我、你看不到我、你看不到我、你看不到我 ！

▲▼ 林妖的臺灣浪狗日記。（圖／林妖的臺灣浪狗日記 授權）

▲林妖的其中一張作品「老仙狗」，被網友大讚「太有靈氣了吧」 ！

林妖提到自己的作品「老仙狗」時表示，「在四個月來經過無數次的空曠馬路上，老仙狗忽然現身，彷彿剛從滄桑下凡。他的眼神完全吸引住我」，使他忍不住立刻拿起相機捕捉；而小孩狗系列，則是可以看到他們天真無邪的眼神、以及很多可愛的舉動，「像是躲在洞裡，以為別人看不見他，殊不知其實超顯眼」，對於他們小小年紀就要受這種苦，實在是感到很心疼。

「一群浪狗每天每天涉水而行，成群結隊半游半走至彼岸，無懼水溫冰冷、不怕一身污泥，日日重複這樣的生活，只為求一餐溫飽。」而在粉絲團上受到網友最多關注的，就是「全員渡河狗」的影片。林妖說，一直以來都有耳聞過有群浪狗會這樣渡河，可是幾個月以來，最多也只看過零星一兩隻浪狗渡河的畫面，「像這樣一大群浪狗同時渡河也是我第一次看到又拍到，有點像都市傳說終於成真的感覺。」浪狗們展現強韌的生存意志，也是林妖拍攝浪狗以來最神奇的一幕！

▲林妖覺得「全員渡河狗」」的畫面，展現了浪浪們強韌的生存意志。。

林妖透露，這些作品一開始只放到私人臉書相簿上，沒想到受到朋友好評，後來想想市面上似乎沒有以流浪狗攝影為主題的粉絲專頁，於是就試著做看看。

有時林妖看到小孩浪狗也會特別的不捨，會告訴有在送養的愛媽，某個角落有小小浪狗，希望愛媽可以協助送養，比起那些真正在協助送養、抓紮、中途、治療的人們，自己所做的事情其實微不足道，「我能做到的頂多就是讓更多人知道浪狗其實比大家想像中的多，如此而已。」

▲▼ 林妖的臺灣浪狗日記。（圖／林妖的臺灣浪狗日記 授權）

▲我很不爽！非常的不爽！！

►►►「林妖的臺灣浪狗日記 Taiwan Stray Dog Photography」粉絲團

►►►「林妖的臺灣浪狗日記」的Instagram

關鍵字： 米克斯浪浪流浪狗林妖的臺灣浪狗日記

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