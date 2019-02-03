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正妹導遊打造泰式貓餐廳「孩童狂失控」　店長：不會中斷教育機會

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▲▼正妹導遊Sophia打造林口泰式貓咪餐廳貓泰泰。（圖／記者陳豐德攝）

▲正妹導遊Sophia打造林口泰式貓咪餐廳貓泰泰。（圖／記者陳豐德攝）

記者陳豐德／新北報導

「讓沒養貓的人有接觸貓咪的機會！」外型甜美的導遊Sophia回想當初開店初衷，沒想到一頭栽進救援、送養貓咪的行列。因為喜歡泰國文化，Sophia在新北市林口開的貓餐廳「貓泰泰」結合道地泰式料理，吸引貓奴們到店朝聖。但經常發生孩童不尊重貓咪，拉扯尾巴、拿叉子戳頭等脫序狀況，她強調會持續加強顧客教育，若封殺小孩來店「對很多在這學到正面教育意義的孩童是不公平的！」

位在林口的「貓泰泰」貓咪泰式餐廳開業邁入第3年，由41歲的導遊Sophia一手創立，也是個資深貓奴的她，家裡原本已經養了10隻貓咪，當初原本是想轉換跑道，加上長時間經營泰國代購對泰式料理情有獨鍾，就將「貓咪咖啡廳」與「泰式餐廳」結合，現在已經有20多隻貓店員，就等你來療癒心靈。

▼黑貓妙妙穿上粉紅色衣服萌翻顧客。（圖／記者陳豐德攝）

▲▼正妹導遊Sophia打造林口泰式貓咪餐廳貓泰泰。（圖／記者陳豐德攝）

▼泰式貓餐廳店內有高架跳板讓貓店員可自由穿梭。（圖／記者陳豐德攝）

▲▼正妹導遊Sophia打造林口泰式貓咪餐廳貓泰泰。（圖／記者陳豐德攝）

為了讓貓咪有舒適的空間，餐廳內裝設了天花板的天橋及多處跳台，讓20多隻貓咪可以自由穿梭，從吧台到「禁區」廚房都可以看見牠們身影，顧客可以邊用餐邊跟貓咪親密互動，不少家庭都帶著小朋友到訪。除此之外，隔壁還有一家貓泰泰的二館，裡面販賣服飾及生活雜貨，同樣有大批主子潛藏店內等著奴才到訪。

「前面2年虧到爆！」由於沒經驗，店面附近沒有過路客，只能靠熟客口耳相傳，Sophia並沒有辭掉原本的導遊工作，而是靠另名店長一路苦撐，現在終於步入佳境。愛貓成癡的她，1個月貓咪花費就要10萬元，之前還曾把流浪貓親送到德國的寄養家庭，雖然店內已經客滿，但對於救援貓咪的行動Sophia說「不會中斷！」

▼泰式綠咖哩相當道地美味。（圖／記者陳豐德攝）

▲▼正妹導遊Sophia打造林口泰式貓咪餐廳貓泰泰。（圖／記者陳豐德攝）

▼牆上貼滿貓店員簡介，各自脾氣一覽無遺。（圖／記者陳豐德攝）

▲▼正妹導遊Sophia打造林口泰式貓咪餐廳貓泰泰。（圖／記者陳豐德攝）

由於店內小朋友多，雖然已經在店門、菜單首頁就寫明規則，但近期還發生約小三的孩童拉扯貓咪的尾巴的狀況，店員發現後雖馬上制止，但孩童竟然又爬上去貓跳台上，而家長卻沒有即時管教；又或是有小孩用叉子戳店貓「妙妙」的頭，店員屢勸不聽，最後只好請這家人直接走人。

雖然很多貓餐廳會限制不讓小孩入店內，Sophia話鋒一轉嚴肅的說「雖然發生過那麼多事，我沒有忘記初衷，開店是為了讓沒有養貓、第一次接觸貓咪，或是帶小孩來的家庭有認識貓咪的機會，我覺得這要跟教育並行，不是到店內消費就是老大；但也不能因為少數的客人，我們就下令不讓小孩子來，這樣對很多在這學到正面教育的小孩是不公平的。」他也表示，將會研擬是否要以看完規章簽名的方式，讓家長正視孩童在店內的管教控制。

▼貓泰泰店貓「妙妙」遭孩童以叉子戳頭。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼貓泰泰店貓「妙妙」遭孩童以叉子戳頭。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼孩童嘗試與貓咪互動，爸爸在一旁觀看有無失控狀況。（圖／記者陳豐德攝）

▲▼正妹導遊Sophia打造林口泰式貓咪餐廳貓泰泰。（圖／記者陳豐德攝）

▼隔壁的服飾、雜貨二店也有眾多店貓。（圖／記者陳豐德攝）

▲▼正妹導遊Sophia打造林口泰式貓咪餐廳貓泰泰。（圖／記者陳豐德攝）

▼浪貓懷孕被救援到店內後生產，4隻Sophia接生的小橘貓仍等待認養。（圖／記者陳豐德攝）

▲▼正妹導遊Sophia打造林口泰式貓咪餐廳貓泰泰。（圖／記者陳豐德攝）

關鍵字： 貓泰泰林口導遊貓咪餐廳泰式失控小孩

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