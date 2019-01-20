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請女兒幫清貓砂「銅板喊價」遭摳鼻無視　掏這張才讓她燦笑起床

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▲請女兒幫清貓砂「銅板喊價」遭摳鼻無視　掏這張才讓她燦笑起床。（圖／飼主賴妤兒提供，下同）

▲媽媽拿50元請女兒幫忙清貓砂。（圖／飼主賴妤兒提供，下同）

寵物小組／綜合報導

清貓砂可是一項重大任務呢！貓奴媽媽賴妤兒日前請女兒幫忙清貓砂，拿出50元銅板當獎勵卻被無視，接著繼續加碼仍不起作用，最後只好掏出一張紙鈔，才終於把女兒眉開眼笑地請下床。網友們看了笑說，這小女孩以後肯定有「錢途」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

賴妤兒在臉書「爆廢公社」寫道，「請女兒幫忙清個貓砂，還要用喊價的方式，零錢還被她唾棄，覺得女兒很有前途。」照片中，可以看到小朋友悠哉地躺在被子裡滑手機，對於媽媽拿出的50元硬幣根本看都不看一眼，即使再加碼2個銅板，也是摳摳鼻子毫不在意；直到媽媽拿出一張百元鈔票，小女孩才願意放下手機、準備爬起來，還笑得眼睛都瞇成線。

▲請女兒幫清貓砂「銅板喊價」遭摳鼻無視　掏這張才讓她燦笑起床。（圖／飼主賴妤兒提供，下同）

▲銅板加碼仍被女兒摳鼻無視。

▲請女兒幫清貓砂「銅板喊價」遭摳鼻無視　掏這張才讓她燦笑起床。（圖／飼主賴妤兒提供，下同）

▲小女孩看到百元鈔眉開眼笑。

賴妤兒說，家裡的貓咪名叫「小泡芙」，目前快滿1歲，平常清貓砂是她的工作，但那天有點懶，才會想請女兒幫忙。她認為，有做事才有錢拿，這樣女兒也做得比較甘願。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

網友們看完貼文後紛紛留言，「拿張藍色的，整間都幫妳掃」、「最後一張的笑容就像老婆拿到我的薪水一樣」、「傻孩子～再撐一下就有小孩看地球圖啦」、「把錢埋在貓沙裡」、「有做就要給錢啊，以免被老闆欺負XD」、「有做事才有錢啊！零用錢要工作才有、壓歲錢要掃地才有，才不會覺得什麼東西用討的就有。」

對稱職的鏟屎官來說，「每天清貓砂」是最基本的工作，除了能維持環境清潔，也能即時觀察到主子的排泄狀況，判斷牠是否健康。此外，貓咪的健康也和貓砂盆的乾淨度息息相關，身為愛乾淨的動物，很有可能因為貓砂盆不乾淨就亂上在其他地方，甚至會憋尿不上廁所而引發泌尿疾病。

▲請女兒幫清貓砂「銅板喊價」遭摳鼻無視　掏這張才讓她燦笑起床。（圖／飼主賴妤兒提供，下同）

▲貓咪小泡芙。

▲請女兒幫清貓砂「銅板喊價」遭摳鼻無視　掏這張才讓她燦笑起床。（圖／飼主賴妤兒提供，下同）

▲小泡芙目前快滿1歲。

▲請女兒幫清貓砂「銅板喊價」遭摳鼻無視　掏這張才讓她燦笑起床。（圖／飼主賴妤兒提供，下同）

▲各位貓奴們，記得天天清貓砂喔！

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關鍵字： 貓砂零錢銅板

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