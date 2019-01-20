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小肥基開心吃飯！聽到「關鍵3字」秒煞車關門　網笑：不單純

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▲▼肥臀奔來吃飯！小肥基聽到「崩潰3字」　自己進籠關門：不是我。（圖／翻攝自抖音）

▲柯基開心奔來吃飯，聽到爸拔問話秒煞車回頭。（圖／翻攝自抖音）

寵物小組／綜合報導

千錯萬錯都是衛生紙的錯！日前有名大陸飼主分享一段爆笑的餵飯影片，他拿出狗糧要給愛犬，只見柯基犬「奶茶」搖擺著肥臀，開心奔來準備吃飯，但是一聽到爸爸說出3個字馬上煞車，轉身就往籠子裡面躲，還自己把門帶上，讓其他狗爸媽忍不住笑翻，「一看就知道事情不單純。」

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影片中可以看到，爸拔手裡拿著一碗狗飼料，溫柔的呼喚著，要奶茶來吃飯，遠遠就看見一隻柯基犬開心的飛奔，但是鏡頭往下帶，就看到地板上滿滿的衛生紙屑和垃圾，明顯是某隻狗狗破壞後的案發地。當爸拔看到奶茶過來，只冷冷的問了一句「誰弄的？」，牠馬上180度態度轉變，轉頭直直奔進籠子，還關上門彷彿委屈的在說，「我是無辜的啦～」。

熟悉又好笑的情境讓許多狗飼主紛紛留言笑說，「這汪熟練程度明顯不是第一次了」、「太可愛了啦」、「汪：不是我 我從頭到尾都被關在籠子裡」、「這個最賊心虛的也太明顯」、「一定是垃圾先挑釁牠的」、「還知道要關門哈哈哈哈」、「直接放棄吃飯XD」。

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汪喵小事發佈於 2019年1月18日 星期五

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