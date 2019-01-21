10年最冷冬天！加薩動物園4幼獅剛出生就被凍死　心碎閉眼照曝光

▲ 其中2隻幼獅出生沒多久就凍死。（圖／路透）

國際中心／綜合外電報導

加薩走廊接近埃及邊境的拉法市（Rafah）過去幾日出現10年以來最嚴寒的冬天，當地一間動物園17日傳出令人難過的消息，因為4頭剛出生的幼獅接連被凍死，甚至母獅的狀況也不樂觀，因為牠過去幾天的身體狀況持續惡化。

根據動物園老闆法提朱瑪（Fathi Jumaa）的說法，在這4頭幼獅當中，「其中2隻幼獅寶寶出生不到1個小時就死了，因為我們無法讓牠們隨時保持溫暖…所以我把另外2隻帶回我家，用毯子蓋住牠們」，並在情況好轉後，便出發把寶寶帶回母獅身邊，但1小時後，剩下的2隻幼獅寶寶也走了。

▼ 生下4隻寶寶的母獅身體狀況也不佳。（圖／路透，下同）

法提朱瑪表示，這群獅子是非洲獅，並不習慣在如此寒冷的環境生活，牠們需要特別保護，但園方無法獲得必要的食物、藥物、抗生素來拯救幼獅，除了金錢不足之外，以色列對當地嚴密的封鎖也是一大關鍵因素，導致無法確保暖氣系統正常運作，「寶寶們的健康狀況迅速惡化，但我們卻無能為力。」

他進一步提到，若當前狀況沒有得到改善，會有更多動物受到影響，「我們可能還會失去母獅，因為牠剛生完孩子，過去幾天的身體狀況持續惡化當中。」