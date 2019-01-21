小歐告修車廠觀摩背影超認真　爸曝「偷懶照」笑：才上班多久！

▲罵丸在一旁看爸爸修車。（圖／飼主張景淵提供）

寵物小組／採訪報導

「我爸在修車，我在觀摩。」小歐告「罵丸」這天當起見習生，穿著背心坐在輪框前，看起來相當認真。不過，爸爸張景淵馬上曝光罵丸「偷懶照」，只見牠舒舒服服躺在外套上睡到翻肚，讓爸爸忍不住笑說，「睡到這樣了，才上班多久！！！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲罵丸上班到一半就跑去睡覺偷懶。（圖／飼主張景淵提供）

張景淵受訪時表示，罵丸目前大概1個半月大，月初才剛來到家裡，「我的同業他們家的狗媽媽生的，一胎8隻，讓我去看我就帶了牠回來。」其實，在罵丸之前，張景淵曾養了一隻名叫「小虎」的黑色米克斯狗，但在4個多月前離世，讓他非常難過，「原本不敢再養了，從小虎之後，但想著愛不該就這樣斷了，於是看到罵丸抓了就回來當小老闆了。」

▲小虎離世後，張景淵原本難過到不敢再養狗。（圖／飼主張景淵提供）

張景淵在《ETtoday寵物雲》臉書社團「有點毛毛的」分享罵丸觀摩照，並用罵丸的語氣寫道，「我叫罵丸，我是一隻天生就要在修車廠長大的狗，我爸在修車、我在觀摩。」網友們看了紛紛留言，「可愛的背影」、「請問罵丸技師修機車嗎，預約+1可以嗎」、「罵丸有薪水可以領嗎？」、「工具包綁牠身上，牠就變成好幫手。」

▲罵丸躲在寶特瓶旁邊偷看爸爸，可愛畫面被捕捉下來後，變成了爸爸的手機桌面。（圖／飼主張景淵提供）

▲罵丸被念「不可以亂吃」後，就這樣背對爸爸。（圖／飼主張景淵提供）

▲罵丸喜歡窩在爸爸身上。（圖／飼主張景淵提供）

也有其他修車廠同行留言分享自家「修車汪」的照片，有的汪上班比較認真，會幫忙「背工具」；有的汪則是偶爾幫忙招呼客人；也有汪汪比較喜歡耍廢，只會躺在技師旁邊湊熱鬧，可愛的畫面讓網友們都笑翻了。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲網友分享自家修車廠的狗狗，有的會幫忙背工具，有的只會在旁邊「饋休」。（圖／有點毛毛的／網友溫小豪）

▲網友分享自家狗狗偶爾會幫忙招呼客人，其餘時間都在吃喝拉撒睡。（圖／有點毛毛的／網友Mi Wang ）