尿布比熊逛ATT自己進店　飛撲美容師舔臉燦笑：幫我洗香香～

▲3個月大的比熊自己走進店裡要討洗澡。（圖／記者闕雁琳攝，下同）

記者闕雁琳／台北報導

狗狗喜不喜歡一間店，從牠的反應就知道。東森寵物雲概念館開幕即將滿1個月，打造讓毛小孩像回到自己家一樣，放鬆享受美容，日前一隻穿著尿布的比熊犬和飼主一起逛ATT大直店，經過東森寵物雲概念館突然自動左轉，直直撲向美容師劉淑蕙懷裡撒嬌舔臉，療癒又可愛的模樣讓她當場融化。

▲熊熊飛撲進劉老師懷裡。

3個月的比熊犬「熊熊」包著尿布，和飼主走在3樓逛街，一聽到要「洗澡」，馬上滿臉笑容自己衝進東森寵物雲概念館，看到劉老師興奮地撲上前討親親，彷彿在說，「趕快幫我洗香香～」撒嬌又雀躍搖尾巴，讓人忍不住嘴角失守。

飼主李先生表示，因為本身在對面開髮廊，這裡的地點方便，之前就曾讓熊熊來洗過一次澡，「感覺牠蠻喜歡這邊的，也很黏美容師，看到劉老師還會自己進店，這邊對牠來說很舒服的地方，不會給予牠壓迫感和恐懼」，就好像回到另個家。

▲▼劉老師接待客人，都會將視角放置與狗狗相同的位置，降低牠們的壓迫感。

「因為我之前也有養一隻狗，其實牠們如果不喜歡的話，美容完回家都會很憂鬱，但是熊熊之前來，回家卻是異常亢奮。」李先生笑說，之前曾帶熊熊到別間寵物美容，但牠不太喜歡，「帶牠進去會反抗，坐在地上賴著不走」，到這邊反而是自己轉彎走進店裡。

▲飼主李先生和愛犬熊熊。

東森寵物雲概念館位於ATT大直店的三樓，整間店「全面透明化」，讓飼主在美容期間看得一清二楚。爸爸媽媽可以去逛街、去隔壁自然美做SPA，享受完再回來接漂亮的毛小孩。劉老師也特別提到，店裡除了洗澡與造型設計，毛孩還可接受精油按摩、SPA舒壓、皮毛健康管理，有認真與專業的技術服務，細心呵護您家寶貝的皮毛健康。

ETtoday東森新聞雲成立7年來，擁有海內外破1500萬名粉絲，已成為全台最具影響力的新聞網站，2018年決定從線上走入線下，經營寵物實體店面「ETtoday東森寵物雲」，提供寵物與水族、寵物用品超市、犬貓美容SPA和狗狗包月接送等多項服務。

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【東森寵物雲ATT概念館】

電話：(02)7701-7880

地址：台北市中山區敬業三路123號ATT大直店3F

門市營業時間：週一至週日11:00-22:00

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