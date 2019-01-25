好想回家...白狗原地苦等2年　車禍找回主人換來一句：安樂好了

寵物小組／綜合報導

「我只是想要跟你們一起回家...」一名網友在新竹縣芎林鄉看到一隻大白狗小P，一直在便利商店附近徘徊，深入了解才發現小P在這邊2年多，多年來坐在馬路邊，盯著來來往往的車輛，有時看到特定轎車還會想追逐，似乎在期待著主人什麼時候來接牠...「很想回家」的樣子令人鼻酸。

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可憐的小P17日晚上出了嚴重的車禍，善心人士急忙送去醫院治療，得知小P身上多處挫傷，肋骨與脊椎整個斷裂，狀況非常不樂觀。同時也檢查出小P身上有晶片，順利地連絡上住台北的飼主。

從善心人士的錄音中可聽見，「善心人士說，『牠現在就是大部分內傷，皮膚的話就是外傷。』飼主問：『那還救的回來嗎？』，善心人士回『不一定，因為牠可能年紀也大了。」同時他也向飼主進步確認，「那現在就是不打算領回嗎？」對方回，「不打算領回，可是我願意負擔，牠的醫藥費我可以負擔。」

眼看小P非常痛苦，已經沒什麼力氣，但要實行安樂的話，必須先由飼主放棄認養，才能進行安樂。動物醫院也再次撥打電話，打給飼主的太太做最後確認，是要幫小P動手術，還是安樂？飼主太太則說，「牠這樣太痛苦啦...就讓牠安樂死好啦」。

根據了解，小P其實是遭「二度棄養」的毛孩，牠104年被主人從收容所中認養出來，原以為自己好不容易找到新的好主人，殊不知結局仍是「再次被拋棄」，拖著又冷又抖的身體，默默接受安樂死。

在進行安樂前，善心人士替小P找來一名寵物溝通師，得知「牠想要再見一個人」，也願意接受安樂死的安排。善心人士與飼主已經約好時間，讓他們再次見面，等小P完成心願後，即將讓牠安樂死、遠離病痛。

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▲小P：主人...我先回家了，來世我們有緣再相見。

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