ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

好想回家...白狗原地苦等2年　車禍找回主人換來一句：安樂好了

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

寵物小組／綜合報導

「我只是想要跟你們一起回家...」一名網友在新竹縣芎林鄉看到一隻大白狗小P，一直在便利商店附近徘徊，深入了解才發現小P在這邊2年多，多年來坐在馬路邊，盯著來來往往的車輛，有時看到特定轎車還會想追逐，似乎在期待著主人什麼時候來接牠...「很想回家」的樣子令人鼻酸。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

可憐的小P17日晚上出了嚴重的車禍，善心人士急忙送去醫院治療，得知小P身上多處挫傷，肋骨與脊椎整個斷裂，狀況非常不樂觀。同時也檢查出小P身上有晶片，順利地連絡上住台北的飼主。

▲好想回家...白狗原地苦等2年，車禍找回主人卻換來一句：安樂好了。（圖／翻攝自即新聞）

從善心人士的錄音中可聽見，「善心人士說，『牠現在就是大部分內傷，皮膚的話就是外傷。』飼主問：『那還救的回來嗎？』，善心人士回『不一定，因為牠可能年紀也大了。」同時他也向飼主進步確認，「那現在就是不打算領回嗎？」對方回，「不打算領回，可是我願意負擔，牠的醫藥費我可以負擔。」

眼看小P非常痛苦，已經沒什麼力氣，但要實行安樂的話，必須先由飼主放棄認養，才能進行安樂。動物醫院也再次撥打電話，打給飼主的太太做最後確認，是要幫小P動手術，還是安樂？飼主太太則說，「牠這樣太痛苦啦...就讓牠安樂死好啦」。

▲好想回家...白狗原地苦等2年，車禍找回主人卻換來一句：安樂好了。（圖／翻攝自即新聞）

▲好想回家...白狗原地苦等2年，車禍找回主人卻換來一句：安樂好了。（圖／翻攝自即新聞）

根據了解，小P其實是遭「二度棄養」的毛孩，牠104年被主人從收容所中認養出來，原以為自己好不容易找到新的好主人，殊不知結局仍是「再次被拋棄」，拖著又冷又抖的身體，默默接受安樂死。

在進行安樂前，善心人士替小P找來一名寵物溝通師，得知「牠想要再見一個人」，也願意接受安樂死的安排。善心人士與飼主已經約好時間，讓他們再次見面，等小P完成心願後，即將讓牠安樂死、遠離病痛。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲好想回家...白狗原地苦等2年，車禍找回主人卻換來一句：安樂好了。（圖／翻攝自即新聞）

▲小P：主人...我先回家了，來世我們有緣再相見。

更多其他影音：

關鍵字： 大白狗安樂死車禍小P芎林鄉

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

法鬥「嬌喘」討球媽聽了也尷尬 氣音哭聲超害羞...網：模仿誰

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

6獅圍攻4小時「2獅爬背狠咬」　長頸鹿竟然打贏了！

黑貓陪爸買早餐狂扭水桶腰　隔壁阿嬤笑問：啊這隻是導..

走丟的黃金兄弟檔直奔警車　不急找主人只顧討吃的…網..

基隆比特去年狠咬！浪汪「黑姥姥」眼爆血頭骨裂　至今..

108年度全台「絕育補助」懶人包！　趕快帶毛孩去結..

健美汪嚶嚶哭目送主人出門　網見「爆炸性肌肉」全看傻..

貓咪火化留一撮毛當卡片　牠秒認出是同伴「淚眼磨蹭」..

小雞躲過血口變「熊麻吉」　團隊看呆：最強奇「雞」！

機上驚見「巨型雪撬汪」　南航：工作犬證件齊全合法

基隆比特撕咬浪浪！飼主稱「開門不慎」：當下搭計程車..

白貴賓對正妹客人搖尾送香吻　碰上阿北秒石化：馬麻有..

柴美尻太誘人！癡漢喵忘情盯6秒　好奇飛撲上前.....

43cm有毒蜈蚣！台灣26歲男當寵物　「足肢狂動」..

馬麻就是我的按摩師 摸頭頭摸到睡著的喵星人

趁媽沒注意咬走恐龍直衝門口　重情柴犬：帶上我朋友走..

飼主剛開口遭小鴨魔性連啄牙縫 跳針4次「眼神死」..

原地苦等2年！大白狗見車必追　車禍骨折尋主人結局竟..

「小烏龜」親餵忍者龜吃菜菜　聲林可強被萌翻：想當爸..

萌汪聽垃圾車音樂歌魂秒上身　飆高音跟唱網笑：音樂系..

法鬥「嬌喘」討球媽聽了也尷尬 氣音哭聲超害羞.....

第二張機票獎落東森寵物雲ATT概念館！　想免費去日..

阿公阿嬤出門某揪！　大小乖孫樓梯探頭「皺眉哀怨」

快點給我飯！歐告「敲空碗」催促　媽無奈：每天都要命..

出國貓咪不能跟...行李箱送「最暖心意」！　爸拔旅..

棄養汪倒臥台9線中央...車輛向兩旁閃避　她抱起飆..

可卡寶寶被棄垃圾桶奇蹟生還　女神級獸醫護士加持…電..

好想回家...白狗原地苦等2年　車禍找回主人換來一..

影／基隆比特進收容所…「親人愛散步」　動保員：倒楣..

花172萬就能複製毛孩　大陸「克隆公司」半年接30..

警犬勇逮5搶匪！　立功後「跳河泡25分鐘」領犬員傻..

Jennie、Kai分手了！　「4個月戀情玩完」好..

退役士官變成毒蟲　吸安靠 「天皇」武士刀護身

台南85歲翁騎機車捲入公車底慘死　兒子是刑事小隊長

烤麵包機滋滋作響！她一看嚇歪…「地毯蟒蛇」被烤熟惹

繼新不了情後，萬芳新療癒情歌《love yours..

第二張機票獎落東森寵物雲ATT概念館！　想免費去日..

台66線聯結車自撞護欄　　載運「鋼條擊落對向」重機..

境外境內污染合併累積　台南地區空品明顯轉差

阿諾穿「情趣聖誕裝」求孕　Google工程師老公嚇..

日本女孩撞臉想來台灣　高嘉瑜邀她狂吃：「胖10公斤..

寵物動物熱門新聞

比特進收容所很親人　志工：跟錯..

6獅圍攻4小時　長頸鹿竟然打贏

黑貓胖成狗　阿嬤誤認成是導盲犬

學拍捧臉美照　他家狼犬整隻崩壞

火化貓剩一撮毛　牠認出淚眼磨蹭

108年度全台「絕育補助」懶人..

走丟黃金直奔警車　不找主人只顧..

基隆比特去年狠咬！黑姥姥至今仍..

狗狗送主人出門　網見肌肉全看傻

小貓被包成生乳捲　躺床懷疑貓生

機上現巨型雪撬汪　南航：合法工..

貓咪靠撒嬌當上公司「招財貓」

基隆比特撕咬浪　飼主搭車送醫急..

雪白龍貓手痠「砸牌罷工」網笑翻

讀者迴響

熱門新聞

比特進收容所很親人　志工：跟錯..

6獅圍攻4小時　長頸鹿竟然打贏

黑貓胖成狗　阿嬤誤認成是導盲犬

學拍捧臉美照　他家狼犬整隻崩壞

火化貓剩一撮毛　牠認出淚眼磨蹭

108年度全台「絕育補助」懶人..

走丟黃金直奔警車　不找主人只顧..

基隆比特去年狠咬！黑姥姥至今仍..

狗狗送主人出門　網見肌肉全看傻

小貓被包成生乳捲　躺床懷疑貓生

機上現巨型雪撬汪　南航：合法工..

貓咪靠撒嬌當上公司「招財貓」

基隆比特撕咬浪　飼主搭車送醫急..

雪白龍貓手痠「砸牌罷工」網笑翻

小雞變熊麻吉　團隊：最強奇「雞..

最新影片

更多

白貴賓對正妹客人搖尾送香吻　碰上阿北秒石化：馬麻有怪蜀黍

柴美尻太誘人！癡漢喵忘情盯6秒　好奇飛撲上前...驚見後害羞逃跑

43cm有毒蜈蚣！台灣26歲男當寵物　「足肢狂動」親密接觸登國際版面

馬麻就是我的按摩師 摸頭頭摸到睡著的喵星人

趁媽沒注意咬走恐龍直衝門口　重情柴犬：帶上我朋友走吧～

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面