睡姿超奇葩！白柴高難度抱腳縮成「菜頭」　網看全笑噴

▲白柴睡姿超軟Q。（圖／翻攝自推特@_kin_taro_，下同）

寵物小組／綜合報導

這汪上輩子應該是個體操選手吧！日本推特用戶@_kin_taro_家中的白柴睡姿超奇葩，每當主人不注意時，毛孩總是會以牠獨門的軟Q姿勢睡翻，牠抱著雙腿整個身體呈現橢圓形狀，腳掌甚至已經碰到下巴，網友看了全都忍不住笑出來表示，「我還以為是個綁著紅色緞帶的菜頭。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

其實這隻白柴平常都是以這樣的姿勢入睡，抱著自己的後腿彷彿讓牠更有安全感，主人經常將牠如此的奇特睡姿拍下PO上網，而這一系列照片也受到網友瘋傳，甚至還有人懷疑，「這樣真的睡得著嗎？」於是將盡頭拉近一看，發現毛孩竟真的睡到翻白眼，看來牠是真的認為這樣比較舒服呢！

吳姓網友將照片轉發至臉書公開社團「爆笑公社」後，許多網友看了紛紛笑回，「找找有沒有拉鏈..裡面應該是貓吧？」、「上輩子鐵定是蝦子無誤」、「夢到跳水比賽了」、「練瑜珈練到睡著」、「忘了喝孟婆湯」、「體操選手投胎轉世」、「一定是邪教儀式沒錯」、「還以為是綁著紅色緞帶的菜頭」、「因為昨天不小心聽到隔壁在教訓小孩，再不聽話打斷你狗腿，就變這樣了。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

さっきまでミジンコ寝してた pic.twitter.com/DGwhnhdv1G — キン (@_kin_taro_) 2015年9月18日

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