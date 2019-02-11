小虎斑假動作玩魚餌...下秒「神力回彈」胖橘貓　網笑：心機超重

▲飼主原本要拍攝2隻愛貓的生活互動，卻意外捕捉到喵弟弟心機的一面。（圖／翻攝自Twitter用戶「koginkun_neko」）
寵物小組／綜合報導
在家裡排行最小的，個性通常是最古靈精怪的！日本有位網友家中飼養一對貓姐弟，並經常在Twitter用戶「koginkun_neko」分享牠們的生活日常。這天虎斑貓弟在地板上玩著掛著小魚的逗貓棒，結果拉著拉著，突然一個放手，小魚娃娃居然正面擊中坐在上方的橘貓姐姐，許多人看完紛紛笑說喵弟弟，「心機超重！」
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臉書粉專「紀由屋」日前轉貼這段逗趣的視頻並打趣註解，「預備...發射！」畫面中可見，主人坐在一旁拍攝著2隻愛貓的互動，而虎斑弟弟則是不停玩著逗貓棒；只見牠將逗貓棒上的小魚用力往下拉，接著一個神力回彈，正好打中了坐在上方「監督」的橘貓姐姐，不知道早有預謀還是真不小心的。
▲喵弟一個「神力回彈」便擊中胖橘貓。（圖／翻攝自Twitter用戶「koginkun_neko」）
▲有網友畫出橘貓被擊中的情形。（圖／翻攝自Twitter用戶「koginkun_neko」）
這段影片分享不到一周，就累積了90萬次的觀看次數、5萬個按讚數以及2萬多次的轉貼，上萬人看完都在底下留言說，「幸好不是向自己啦」、「這個心機很重」、「喵弟：完蛋了...」、「計畫安排的很好」、「打到對方下秒立刻裝無辜」、「飛來橫禍應該就是這個意思」。
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こぎんです。電話の上から妹のあんずが獲物を捕獲するのを見学していたら思わぬハプニングが起こった。完全に油断しているところにキャノン砲的な衝撃をくらった。すごいびっくりする。まさかの超攻撃。これは避けられない。あんずもびっくりしている。突然の事に放心状態である。 pic.twitter.com/fTLthuIrYL— こぎん君 (@koginkun_neko) 2019年2月2日
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