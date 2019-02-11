小虎斑假動作玩魚餌...下秒「神力回彈」胖橘貓　網笑：心機超重

▲飼主原本要拍攝2隻愛貓的生活互動，卻意外捕捉到喵弟弟心機的一面。（圖／翻攝自Twitter用戶「koginkun_neko」）

寵物小組／綜合報導

在家裡排行最小的，個性通常是最古靈精怪的！日本有位網友家中飼養一對貓姐弟，並經常在Twitter用戶「koginkun_neko」分享牠們的生活日常。這天虎斑貓弟在地板上玩著掛著小魚的逗貓棒，結果拉著拉著，突然一個放手，小魚娃娃居然正面擊中坐在上方的橘貓姐姐，許多人看完紛紛笑說喵弟弟，「心機超重！」

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臉書粉專「紀由屋」日前轉貼這段逗趣的視頻並打趣註解，「預備...發射！」畫面中可見，主人坐在一旁拍攝著2隻愛貓的互動，而虎斑弟弟則是不停玩著逗貓棒；只見牠將逗貓棒上的小魚用力往下拉，接著一個神力回彈，正好打中了坐在上方「監督」的橘貓姐姐，不知道早有預謀還是真不小心的。

▲喵弟一個「神力回彈」便擊中胖橘貓。（圖／翻攝自Twitter用戶「koginkun_neko」）

▲有網友畫出橘貓被擊中的情形。（圖／翻攝自Twitter用戶「koginkun_neko」）

這段影片分享不到一周，就累積了90萬次的觀看次數、5萬個按讚數以及2萬多次的轉貼，上萬人看完都在底下留言說，「幸好不是向自己啦」、「這個心機很重」、「喵弟：完蛋了...」、「計畫安排的很好」、「打到對方下秒立刻裝無辜」、「飛來橫禍應該就是這個意思」。

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