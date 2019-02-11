玄鳳站餅乾盒舞台秀最速腳　53秒「魔性踢踏」繞場顧粉絲

▲玄鳳鸚鵡Totoro站在大餅乾盒舞台上，跳起踢踏舞。（圖／翻攝自Facebook／Totoro the Cockatiel）



寵物小組／綜合報導

「怎麼還沒聽到掌聲呢？我的粉絲們～」Totoro跟咕嘰是對玄鳳鸚鵡小夥伴，牠們倆雖然外型相似，個性卻截然不同，一個活潑，另個則是害羞，但都各有所長；其中，較活潑的Totoro更是專精於「跳踢踏舞」，透過IG或是臉書粉專，不時能看到牠在家裡各處熱情表演的身影，模樣逗趣又可愛！

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主在臉書粉專「Totoro the Cockatiel」PO出這段影片並以玄鳳的口吻說道，「整個小熊餅乾都是我的伸展台！」畫面中可見，Totoro這天站上大餅乾盒舞台，在主人幾個節拍的熱身後，立刻展現牠精湛的舞技；只見牠抬頭挺胸，快速採著橘色小腳，帥氣的模樣就彷彿是個「踢踏舞巨星」。

▲Totoro跟咕嘰一個活潑，另個害羞。（圖／翻攝自Facebook／Totoro the Cockatiel）



▲Totoro在家裡各處熱情表演的身影。（圖／翻攝自Facebook／Totoro the Cockatiel）



這則可愛「玄鳳舞王」的影片雖然已經是3個月前上傳的，不過近日再度引發網友熱議，許多看完紛紛在底下留言說，「哈哈哈太可愛了！」、「一邊踏一邊啾啾啾」、「果然是別人家的鳥」、「搖擺鸚鵡」、「表演完要打賞阿」。

另外，也有粉絲問說，「太可愛了！你是怎麼讓牠做到的？」對此，飼主也回覆，「牠大約6個月大時就會做這個動作，我們嘗試用手指跟牠一起玩，牠似乎很喜歡這遊戲，然後逐漸就變得像踢踏舞。」

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

更多精采影音：