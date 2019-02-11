ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

玄鳳站餅乾盒舞台秀最速腳　53秒「魔性踢踏」繞場顧粉絲

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

玄鳳舞王站舞台秀「魔性踢踏」。（圖／翻攝自Facebook／Totoro the Cockatiel）

▲玄鳳鸚鵡Totoro站在大餅乾盒舞台上，跳起踢踏舞。（圖／翻攝自Facebook／Totoro the Cockatiel）

寵物小組／綜合報導

「怎麼還沒聽到掌聲呢？我的粉絲們～」Totoro跟咕嘰是對玄鳳鸚鵡小夥伴，牠們倆雖然外型相似，個性卻截然不同，一個活潑，另個則是害羞，但都各有所長；其中，較活潑的Totoro更是專精於「跳踢踏舞」，透過IG或是臉書粉專，不時能看到牠在家裡各處熱情表演的身影，模樣逗趣又可愛！

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主在臉書粉專「Totoro the Cockatiel」PO出這段影片並以玄鳳的口吻說道，「整個小熊餅乾都是我的伸展台！」畫面中可見，Totoro這天站上大餅乾盒舞台，在主人幾個節拍的熱身後，立刻展現牠精湛的舞技；只見牠抬頭挺胸，快速採著橘色小腳，帥氣的模樣就彷彿是個「踢踏舞巨星」。

玄鳳舞王站舞台秀「魔性踢踏」。（圖／翻攝自Facebook／Totoro the Cockatiel）

▲Totoro跟咕嘰一個活潑，另個害羞。（圖／翻攝自Facebook／Totoro the Cockatiel）

玄鳳舞王站舞台秀「魔性踢踏」。（圖／翻攝自Facebook／Totoro the Cockatiel）

▲Totoro在家裡各處熱情表演的身影。（圖／翻攝自Facebook／Totoro the Cockatiel）

這則可愛「玄鳳舞王」的影片雖然已經是3個月前上傳的，不過近日再度引發網友熱議，許多看完紛紛在底下留言說，「哈哈哈太可愛了！」、「一邊踏一邊啾啾啾」、「果然是別人家的鳥」、「搖擺鸚鵡」、「表演完要打賞阿」。

另外，也有粉絲問說，「太可愛了！你是怎麼讓牠做到的？」對此，飼主也回覆，「牠大約6個月大時就會做這個動作，我們嘗試用手指跟牠一起玩，牠似乎很喜歡這遊戲，然後逐漸就變得像踢踏舞。」

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

更多精采影音：

關鍵字： 玄鳳鸚鵡踢踏舞魔性

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

拍全家福中還沒說可以動！　柴媽一個眼神小柴立刻坐好

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

高雄魚塭傳哀嚎聲！志工挖1.5公尺地洞　趴地拉出「..

直播虐狗「抹芥末、電擊灌酒」！　他被貴賓咬兩口：不..

陌生人偷門口包裹遭顧家狗狂追　主人開箱笑歪：小偷看..

拍友人餵狗喝酒　白紀亞怒回：狗只能喝一兩口酒，當然..

小白鷺腳踩「神級+9坐騎」漂渡水面　網笑：仙氣感十..

散步遇上強匪！忠犬護主遭「利刃插頭」　獸醫：差幾公..

貓咪雪地凍僵大哭！　神隊友拖回狗屋「讓床取暖」：你..

小白狗「睡一覺變柯基」！　主人看「咖啡色屁屁」傻眼..

偷吃一口「甜味蛋糕」狂嘔！　獵犬搶救8天肝衰竭身亡

美白貓遇前男友低吼怒哈氣　花1分鐘趕跑對方…秒對鏡..

兩汪圍爐中不甘寂寞柴硬卡空隙...　屁股喬好一坐：..

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎..

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：..

魚塭傳哀號！志工挖1.5公尺地洞　趴地半身鑽入拉出..

3道具讓貓咪廢毛→貓毛氈　戳戳揉揉變身奴才專屬耳環

姐姐手插鸚鵡「嘎姿窩」去寒　抹茶變身最天然、恆溫暖..

頭過身就過！解析貓鬍鬚5種功能　網點名阿瑪：這項牠..

狗狗跌落12m冰隙困8hr...　奇蹟獲救主人淚崩..

爸爸顧上網沒給點心　柴按鈴討債：別逼我用刑！

玄鳳站餅乾盒熱情跳踢踏舞　表演不忘繞場一圈照顧粉絲

肉球好冰！主子「啪啪啪」PK雪人　結局讓網笑瘋：重..

「台灣栗鼠」大鬧日本　棲息地狂增...神奈川放捕鼠..

興達港浪浪「尿尿的地方掛著腸子」　原來是「子宮脫垂..

躲12夜！浪貓回家3年不給摸…終於來叫門　他：最棒..

領紅包囉！聰明柴壓歲錢「藏這裡」　網笑翻：怕它冷？

玄鳳站餅乾盒舞台秀最速腳　53秒「魔性踢踏」繞場顧..

零下32度凍傷！聰明貓到消防局「敲窗求收留」　幸運..

影／「會唱的才是我的狗！」飼主要求播歌　走失二哈3..

永安魚塭土堆傳狗狗哭聲　鑿洞1小時趴地救出5驚慌幼..

小虎斑假動作玩魚餌...下秒「神力回彈」胖橘貓　網..

地勤也傳超時？　北市議員要求立刻勞檢華航

蘭嶼護理師後送病患殉職　銓敘部「事證不完整」拒發撫..

CBA／哈達迪未獲新疆續約　返鄉加入伊朗球隊

宏碁新春團拜　施振榮畫出跨領域6維「新微笑曲線」

談馬、朱任黨主席　王金平：3度受邀選正副總統

董事長樂團出席葛萊美！　在當地紅到「狂被認出來」

提離職後被問「跳去哪？」　3個情況下勸你別說

「雲茶聯盟」文化交流　18日邀兩岸青年以茶會友　

西蒙斯今夏想找湖人總裁討教　魔術強森：我愛他的高籃..

末日求生必備十大物資！第9項台灣難取得　菸酒千萬不..

寵物動物熱門新聞

困1.5公尺地洞哀號　動保救5..

直播抹芥末、灌酒虐狗！他被咬就..

偷包裹遭狗狂追　主人開箱卻笑歪

阿柴對準爸手心要求「保溫蛋蛋」

貓咪凍僵大哭　牠拖回狗屋幫取暖

拍友人餵狗喝酒　白紀亞挨轟怒回

小白鷺踩「神級+9坐騎」網笑翻..

奶汪插管30天救活　3年後長成..

靈感來自園區浪浪　全台最大貓咪..

忠犬遇匪護主　利刃插頭奇蹟存活

比特犬聞出瓦斯味　破門帶警回家

零下32度凍傷　浪貓到消防局求..

薩摩耶「搶趴櫃台點餐」4汪互擠

女抱「一大坨肉」睡　網細看嚇到

讀者迴響

熱門新聞

困1.5公尺地洞哀號　動保救5..

直播抹芥末、灌酒虐狗！他被咬就..

偷包裹遭狗狂追　主人開箱卻笑歪

阿柴對準爸手心要求「保溫蛋蛋」

貓咪凍僵大哭　牠拖回狗屋幫取暖

拍友人餵狗喝酒　白紀亞挨轟怒回

小白鷺踩「神級+9坐騎」網笑翻..

奶汪插管30天救活　3年後長成..

靈感來自園區浪浪　全台最大貓咪..

忠犬遇匪護主　利刃插頭奇蹟存活

比特犬聞出瓦斯味　破門帶警回家

零下32度凍傷　浪貓到消防局求..

薩摩耶「搶趴櫃台點餐」4汪互擠

女抱「一大坨肉」睡　網細看嚇到

小白狗睡一覺變柯基　「咖啡色屁..

最新影片

更多

兩汪圍爐中不甘寂寞柴硬卡空隙...　屁股喬好一坐：94要擠你們中間！

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎？

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

魚塭傳哀號！志工挖1.5公尺地洞　趴地半身鑽入拉出5脫水幼犬

3道具讓貓咪廢毛→貓毛氈　戳戳揉揉變身奴才專屬耳環

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【房價一跌不振？】

買房趁現在！房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面