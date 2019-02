5年幫3300受虐毛孩找幸福！　暖警收編棄汪被飛撲洗臉

寵物小組/綜合報導

原本傷痕累累的狗狗綻放燦爛笑容,美國防止虐待動物協會ASPCA和紐約警方合作,協力辦理動物虐待案件,至今已經5周年,逮捕了700名虐待動物的犯人,也幫助3300隻受虐動物有個好歸宿。

ASPCA動物醫院負責人Dr. Robert Reisman2014年起和紐約警方合作,他們協助照顧、送養虐待動物事件中的受害毛孩,警方就讓惡人接受制裁,有時警察還能藉著「識人無數」的能力,來判斷領養人是否合適,「光是一個餵食物、梳毛的簡單動作,都有機會看出這隻狗狗最後會被送進收容所,或是永遠和家人幸福地生活一輩子。

▲▼遭棄西施犬Chaplin腳受傷截肢,後來在「帶狗狗去上班日」被一名警察領養。(圖/翻攝自ASPCA)



ASPCA分享了5年來幾個案例,短短2分9秒的影片卻讓人忍不住流淚。一隻叫做Fraggle的狗狗2015年被塞著行李箱丟在垃圾桶旁,而現在的牠超愛跟狗狗朋友玩追追,另一隻虎斑比特犬Lacey被主人用鐵撬打,現在惡飼主被關1年,牠終於能放心地翻肚肚睡覺了。

由於紐約警局協助,被不當飼養的比特犬Jamie還曾到局裡「一日上班體驗」,受到好多警察歡迎,大家都搶著拍照、一起去巡邏,最後Jamie被一對夫妻領養,還和同時被救援的女兒相見歡。

Three weeks after rescuing this abandoned pup while on patrol, @NYPDSpecialOps Officer Pascale officially adopted his best friend at the @ASPCA! Despite having a ruff start to life, we think it’s safe to say little Joey is head over paws for Officer Pascale and his new home. pic.twitter.com/9Z0GyFKHng