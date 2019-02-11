5年幫3300受虐毛孩找幸福！　暖警收編棄汪被飛撲洗臉

寵物小組／綜合報導

原本傷痕累累的狗狗綻放燦爛笑容，美國防止虐待動物協會ASPCA和紐約警方合作，協力辦理動物虐待案件，至今已經5周年，逮捕了700名虐待動物的犯人，也幫助3300隻受虐動物有個好歸宿。

ASPCA動物醫院負責人Dr. Robert Reisman2014年起和紐約警方合作，他們協助照顧、送養虐待動物事件中的受害毛孩，警方就讓惡人接受制裁，有時警察還能藉著「識人無數」的能力，來判斷領養人是否合適，「光是一個餵食物、梳毛的簡單動作，都有機會看出這隻狗狗最後會被送進收容所，或是永遠和家人幸福地生活一輩子。

▲▼遭棄西施犬Chaplin腳受傷截肢，後來在「帶狗狗去上班日」被一名警察領養。（圖／翻攝自ASPCA）



ASPCA分享了5年來幾個案例，短短2分9秒的影片卻讓人忍不住流淚。一隻叫做Fraggle的狗狗2015年被塞著行李箱丟在垃圾桶旁，而現在的牠超愛跟狗狗朋友玩追追，另一隻虎斑比特犬Lacey被主人用鐵撬打，現在惡飼主被關1年，牠終於能放心地翻肚肚睡覺了。

由於紐約警局協助，被不當飼養的比特犬Jamie還曾到局裡「一日上班體驗」，受到好多警察歡迎，大家都搶著拍照、一起去巡邏，最後Jamie被一對夫妻領養，還和同時被救援的女兒相見歡。

Three weeks after rescuing this abandoned pup while on patrol, @NYPDSpecialOps Officer Pascale officially adopted his best friend at the @ASPCA! Despite having a ruff start to life, we think it’s safe to say little Joey is head over paws for Officer Pascale and his new home. pic.twitter.com/9Z0GyFKHng — NYPD NEWS (@NYPDnews) 2019年1月23日

令人感動的是，紐約警察局員警Pascale某日巡邏發現黑狗狗Joey被綁在公園圍籬，他把發抖的狗狗送到醫院，後來一直掛心多次探望，等Joey康復送到ASPCA的收容所，Pascale馬上開始領養流程。終於能回家那天，Joey一看到爸爸就撲上去狂親，讓一旁的人看了又笑又感動。

ASPCA和紐約警局5年來將虐待動物的惡徒繩之以法，幫受虐的毛小孩重拾幸福，雖然過程辛苦，但是看著這些溫暖的改變，大家都覺得付出好值得。

▼Jamie體驗一日上班大受歡迎。（圖／翻攝自ASPCA）

