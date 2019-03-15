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死後和愛犬相聚　日本靈骨塔推「飼主寵物合葬」

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佛教傳進日本有1500年的歷史，但關於寵物死亡後的討論，卻是近來才開始出現，追根究底，跟社會型態的轉變有關。

比如30年前，養狗的人家大多會在院子裡設置狗屋，但隨著人口不斷往都市集中，居住公寓大廈的人越來越多，體積小的寵物越來越受歡迎，跟人類同在一個屋簷下生活更變成理所當然。也因此，寵物開始被當成「家人」看待，而當寵物死亡之際，飼主自然會想要用人類的方式憑弔祭拜。

「師父，日前『我們家的孩子』死了，為了在死後世界相聚，能不能讓牠的遺骨，埋在我們家族的墓呢？」面對飼主的請求，寺方只能這樣回應：「依照佛教的教義，人和寵物是無法在死後的世界相聚的。若把人類跟寵物的遺骨一起埋葬，只會招來隔壁墓地的家族討厭。」

東京「貓寺」供奉的骨灰　寵物比人多

畢竟不是所有人都養寵物，多數寺院應對上有一定難處，但也有人認為，佛教教義應與時代並進。東京都世田谷區的感應寺，因為收容許多流浪貓，有個「貓寺」的別名。為了呼應許多人「想跟愛貓愛犬一起埋葬」的請求，14年前開始替寵物做誦經法會，甚至販售一種名為「Plus Pet」的特殊墓地。

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依照以往的佛教觀點，「人間界」跟「畜生界」死後無法共存，人類的納骨塔若混入「異種」生物的骨骸，也有公共衛生上的疑慮，所以目前日本絕大多數的寺院或公墓，並不認可人類與動物的骨骸一起埋葬。

至於感應寺的做法，是在飼主墓地的同個區塊內，加設一個給寵物用的納骨室，以呼應飼主需求，也避免跟其他人的宗教情感牴觸。目前感應寺一年的法會、葬儀案件，寵物就佔了46%，寺內甚至設置了寵物專用的火葬爐。

提供類似服務的，還有東京都府中市的慈惠院，擁有堪稱日本最大、佔地13,000平方公尺的寵物墓園，甚至早在40年前就推出飼主與寵物合葬的納骨塔，每個月定期舉辦誦經法會，堪稱走在時代尖端。

「來詢問的以五、六十歲的人居多，當大家進行『終活』的同時，也開始思考放在家裡的寵物遺骨該怎麼辦。以前寵物葬儀被認為是有錢人的專利，近年來因為少子高齡化、未婚比例增加，其實有越來越普及的趨勢。」

16名僧侶替「忠犬八公」誦經送葬

日本供奉寵物遺骨的歷史久遠，例如大阪岸和田市、日本目前現存最古老的寵物墳墓「義犬塚古墳」，建造於飛鳥時代，相當於西元6世紀後半。

據傳，當時勢力龐大的天皇外戚蘇我氏，為了讓佛教傳入日本，討伐反佛派的物部守屋，逼得其側近捕鳥部萬自殺。捕鳥部萬養的狗小白，竟叼著主人的首級去埋葬，然後一直守在主人墓前動也不動，活生生把自己餓死。

這件事傳回朝廷，朝廷回應「狗畜生卻如此有情有義」，下令為小白造墳。直到現在每到秋天，萬家子孫仍會聚集在一起為捕鳥部萬和小白舉行法會，持續1500年從未間斷。

同樣是忠犬的故事，在東京澀谷車站前立有銅像的「忠犬八公」，最廣為人知。二戰前，忠犬八公本來是東京帝國大學農學部教授上野英三郎飼養的狗，每到傍晚都會到離家最近的澀谷車站接主人下班，可惜主僕緣份短短一年，上野教授就因病離世，八公仍每天到澀谷車站，找尋主人身影。

就在教授死後10年，八公被發現死在澀谷車站附近，由於當時牠的「忠犬」事蹟已經相當出名，身後事被慎重看待，澀谷地區的佛教團體召集了16名僧侶，把八公遺體移往澀谷車站內為牠舉行盛大葬禮。

後來，八公的皮毛跟骨骼被做成了標本，保存在日本國立科學博物館，上野教授下葬的青山靈園墓旁，則造了一個像是狗屋的石祠紀念。即使牠死後80年的今天，特地前去憑弔的民眾依然絡繹不絕。

為寵物誦經祈福、甚至想留住寵物的遺骨憑弔，都是人類的情感表現。但把寵物迎進家門的那一刻起，能否做好「終身飼養」的準備，或許是另一個該深思的議題。

資料來源：週刊現代、Nippon.com、Nikkei Trendy


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