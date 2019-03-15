早晨在房門口看到一坨「神祕生物」　網笑：摩斯拉的幼蟲

▲這一坨毛茸茸的東西是什麼呢。（圖／有點毛毛的／飼主Sunny Ni）

寵物小組／綜合報導

飼主Sunny Ni這天一早發現房間門口出現一坨「神祕生物」，長條狀、毛茸茸，乍看之下還真的不知道是什麼東西，仔細一看，原來是自家狗狗。她將這逗趣畫面po上網，網友們則看到了各種不同動物，甚至有人開玩笑說，「是摩斯拉的幼蟲！」（註：摩斯拉是日本東寶怪獸電影系列中的巨蛾型生物。）

Sunny Ni在《ETtoday寵物雲》臉書社團「有點毛毛的」放上2張照片並寫道，「一大早，在房間門口看到的生物。」畫面中，這條毛茸茸的長條狀生物橫在房門口，直接堵住通道，正在若無旁人地睡大頭覺；鏡頭拉近一些，可以看到最左端有個黑黑圓圓的突起物，原來是一個狗鼻子，這才清楚這生物其實是隻狗兒。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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▲最左端有個黑黑的狗鼻子。（圖／有點毛毛的／飼主Sunny Ni）

網友們看了照片，都發揮想像力，有的說是「巨大毛毛蟲」，有的認為是「大海參」，有的則覺得像是「摩斯拉的幼蟲」。另外也有一些「非生物」的物品，比方說「雞毛撢子」、「好神拖拖把布」、「收音棒的頭」、「糯米腸」等等。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲真面目出現啦！（圖／有點毛毛的／飼主Sunny Ni）