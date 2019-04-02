妹妹「掀開8.6公斤肚肉」找題目　牠折手手躺考卷：快摸我

▲這個誘人的肉肉要人怎麼專心啦！（圖／網友Jessie Chen授權提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

這坨小肥肚我可以！加拿大飼主Jessie Chen這天拍下女兒認真做作業的照片，沒想到卻突然來了個龐然大物，家中的橘貓「Tuna」趁著小主人坐在桌前用功時，默默地躺到考卷上翻肚肚，示意要對方好好地為牠按摩服務，體重已達8.6公斤的牠，肚肉不小心溢出，把題目擋好擋滿，妹妹還得花一番功夫才能把肉肉撥開。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

馬麻無奈地笑說，偶爾Tuna只要看到家人坐在桌前認真做事情，就會咚咚咚爬上桌在旁邊饋休，甚至還會故意躺在紙上，就好像說著「不要看它、看看我」一樣，使盡渾身解數用力翻肚撒嬌，只希望主人能夠空出手手摸摸牠的肥肚，不過相對地，牠也非常溫和脾氣很好，只要不侵犯牠的食物，想怎麼摸就怎麼摸、想怎麼吸就怎麼吸。

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▲妹妹未來一定是個專業的鏟屎官XD

▲主子快比妹妹還大隻了啦！！！

Tuna其實是個超級無敵貪吃的喵星人，一旦家人吃好料被牠發現，牠就會立馬跳上桌盯著，用哀怨的眼神看到你心裡發寒，如果不分牠吃，就會不斷喵喵叫抗議，不過，因為Tuna目前體重已經來到8.6公斤，馬麻也為牠打造了減肥計畫，限制牠吃的食物和量，但貪吃的毛孩卻總是禁不起考驗，還會趁著小朋友細嚼慢嚥不注意時，偷咬一塊肉肉然後跑掉，讓媽媽好氣又好笑。

▲喵：那個...可以...分我一口嗎...一口就好。

照片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，網友看了全被萌翻笑回，「在監督小鏲屎的功課啦」、「先深吸一口貓，再寫作業，效率高」、「妹妹～～把你的頭塞進那Q軟的肚子上～」、「這也肥的太可愛了！」、「後來變成在玩貓肚，功課忘了寫？XD」、「意圖使人吸貓」、「有相同的困擾...」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲家裡3隻貓咪看起來都很幸福呢！

▲原來是養了一隻海豹啊！還以為是橘貓呢。

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