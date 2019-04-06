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消防弟兄「13年人狗情緣」　小黃走失…大里消防隊懸賞萬元

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▲台中消防弟兄懸賞萬元協尋小黃。（圖／小黃學姐粉專）

▲台中消防局弟兄懸賞萬元協尋「小黃學姐」。（圖／小黃學姐粉專）

記者鄧木卿／台中報導

「小黃已經走失第4天了，誠心希望學姐能回到身邊，更拜託大里人能幫忙協尋」，小黃是條有靈性的消防狗，台中打火弟兄們每天和牠朝夕相處，早已視為一家人，連出勤也帶著牠，還成立小黃粉專，原本火裡來、水裡去，冒死從鬼門關搶救生命的弟兄們，如今卻因遲遲找不到小黃，急得如熱鍋上螞蟻，甚至還懸賞萬元，人狗情誼，令人動容。

台中市消防局第三大隊仁化分隊在2006年發現全身感染瘌痢病的流浪母狗米克斯，中型，全身蠟黃，骨瘦如柴，經悉心照料以及帶去打預防針之外，身子愈顯健壯，毛色亮麗，因此取名為小黃。

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打火弟兄們取名為小黃學姐，每天帶著出勤，若有向小學生做防火宣導，小黃鐵定是最佳「麻豆」，由於深受小學生喜愛，也就更成功達到宣導效果，弟兄們和牠每天朝夕相處，早就視為一家人，人狗之間感情之好，還為小黃成立粉專，以小黃口吻記錄重大事件。

▲台中消防弟兄懸賞萬元協尋小黃學姐。（圖／小黃學姐粉專）

▲小黃已走失多日，消防弟兄心急如焚。（圖／小黃學姐粉專）

今年1月1日，裝出可憐樣，結果贏得一塊烤牛肉，自許很聰明，酒醉路倒裝可憐，才會引起同情，1月13日，因為昨晚睡不好，想要補眠，所以在大里康橋的防火宣導上懶洋洋的，3月12日，被車子撞斷兩根肋骨，小黃自我解嘲的說，老人不經撞，要好好休養，走路會比較慢，麻煩大家要幫忙開門。

4月3日上午10點，小黃在國光路、德芳南路口走失了，至今已是第4天了，弟兄們遲遲找不到，急如熱鍋上螞蟻，不但在臉書上發出協尋訊息，甚至還懸賞萬元，人狗情誼，令人感動。

原本是火場冒死救難的消防弟兄，卻願意為了一條流浪狗，到處懸賞協尋，印證了打火弟兄們不但是救災菩薩，更是有情有義的人民保母。

關鍵字： 台中打火弟兄小黃學姐

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