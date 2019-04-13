ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

獨／護國神犬私生活大曝光！10隻檢疫犬「排隊健檢」　緊張躺床照X光

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲護國神犬私生活大曝光！萌汪「排隊健檢」　驚恐倒地：你要幹嘛～（圖／恩亞動物醫院授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲又要來做健康檢查了～（嘆）。（圖／恩亞動物醫院授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者林韋辰／採訪報導

防疫犬辛苦守護台灣，身體也要勤勞保養檢查！這天10隻萌萌的防疫犬陸續來到恩亞動物醫院做「健康檢查」，可愛的牠們有些表現淡定、有的激動亂跳，尤其當牠們要照X光、超音波是個極大挑戰！所幸大家共同點是「超貪吃」，有吃的在手就能讓牠們情緒放鬆不少！恩亞動物醫院也分享諸多「護國神犬的私生活照」，照片一出萌翻許多人。

▲護國神犬私生活大曝光！萌汪「排隊健檢」　驚恐倒地：你要幹嘛～（圖／恩亞動物醫院授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

請繼續往下閱讀...

▲汪：想要對人家幹嘛～

其中有一隻護國神犬特別討厭側躺，或是仰躺拍X光和超音波，為了讓檢查更順利進行，醫生使用藥物輕微鎮定，讓汪星人可以更加放鬆。恩亞動物醫院陳醫師也笑說，「現場還有一隻狗狗很會放鬆，會自己乖乖躺在那邊掃超音波喔。」

▲護國神犬私生活大曝光！萌汪「排隊健檢」　驚恐倒地：你要幹嘛～（圖／恩亞動物醫院授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲「有隻狗狗一直要撲向護士，然後牠又特別大隻，剛好很想在跳舞XD。」陳醫師如此笑說。

▲護國神犬私生活大曝光！萌汪「排隊健檢」　驚恐倒地：你要幹嘛～（圖／恩亞動物醫院授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲鼻子靈敏的牠們總是猜得到食物在哪裡。

「真的很榮幸可以為牠們做健康檢查，平常看到牠們執勤時都很嚴肅認真，其實私底下也是活潑可愛貪吃的狗狗呀！」陳醫師也想順便呼籲大家，「豬瘟依然盛行，出國旅遊千萬不可攜帶豬肉製品回台灣，除了必須保護台灣豬，也可以避免檢疫犬們過勞喔！」

▲護國神犬私生活大曝光！萌汪「排隊健檢」　驚恐倒地：你要幹嘛～（圖／恩亞動物醫院授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲每一隻汪星人的身體狀況都有持續追蹤。

至於之前有些旅客或是官員不友善防疫犬，出手傷害牠們。對此，防疫局「強烈譴責暴力行為」，呼籲民眾「請配合」防疫犬執行行李檢查，不得對領犬員或是犬隻有暴力行為，並且入境時請勿攜帶動植物及其產品回國。

據悉，檢疫犬採早晚輪班制，為避免嗅覺疲勞，每值勤40分鐘就休息10到20分鐘，每天工作約5到6小時，而這些狗狗執勤有功，去年1月到11月統計聞出4000陸肉品，嚴防非洲豬瘟入侵台灣。

▲護國神犬私生活大曝光！萌汪「排隊健檢」　驚恐倒地：你要幹嘛～（圖／恩亞動物醫院授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲辛苦你們了，護國神犬。
▲護國神犬私生活大曝光！萌汪「排隊健檢」　驚恐倒地：你要幹嘛～（圖／恩亞動物醫院授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲記得不要帶任何豬肉製品回台灣，保護台灣豬豬、保護魯肉飯。

更多精采影片：

關鍵字： 護國神犬防疫犬恩亞動物醫院健檢身體健康

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

法鬥自摔回過神竟怪 同伴氣到「叫兄弟」包圍嗆聲

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

特／柴柴不敢進鐵門...拼命扯牽繩逃脫　媽媽「拿佛..

帶3隻鵝寶寶去散步！「屁屁左右搖」萌翻網友：也太肥..

愛兔遭壓「腿骨折」！盼道歉卻被對方爸爸嗆：反正遲早..

當媽就是無敵！一手抱嬰兒「神腳搔下巴」　2寶爽爽臉..

主子「眼神殺」誰動花生酥就咬誰！奴才甜笑：爸爸疼牠..

居民氣鴿子吵嗆殺吃！里長設鳥網帶頭抓　路人見牠哀嚎..

保健零食K頭沒反應！一丟肉肉「神嘴接」　小屁柴有夠..

助教汪上課打瞌睡！老師心疼「不要吵醒牠」　媽笑：當..

影／「松露狗」戴嘴套眼泛淚光　網瘋傳「受虐照」真相..

影／法鬥被丟水中游泳...掙扎30秒斷氣！　飼主錄..

玉米鬚燙壞惹...灰貴賓全身炸毛　美容師巧手秒變「..

幼犬「裹衛生紙」遭丟高鐵垃圾桶　女上廁所驚見：眼睛..

追車浪狗戴矯正器3天秒破解！　愛媽見「新用法」笑哭..

9歲慈祥柴被摸頭用力憋嘴　露出「不失禮儀的微笑」笑..

有人溺水！萌柴緊張狂吠求救　 把拔傻眼：人家只是在..

陌生人測試 ！摸頭、玩耍都行　拍屁屁秒哈氣豆漿：跟..

一瘦一胖「大小柴屁」同步扭扭網友笑翻：自己養跟阿嬤..

綠蠵龜背部爆裂慘死八里　沿岸海巡淚：貨輪螺旋槳擊斃

潛水員捕到母的野生大龍蝦！ 掀尾一看「秒放生」網..

玉米鬚燙壞惹...灰貴賓全身炸毛　美容師巧手秒變「..

影／柴犬遭滾水燙身...「淒厲哀號」狂閃躲　實習醫..

獨／護國神犬私生活大曝光！10隻檢疫犬「排隊健檢」..

獨眼貓住收容所半年沒人要　到「認養小棧」1周就有新..

獰貓變小寶寶「嘖嘖嘖吸手指」到迷茫　厚實貓掌踏踏萌..

扶拉格透可／貓咪也會「壓力禿」　舔毛舔到「沒有毛」

母貓每天來這家人門前喵喵叫　搞懂原因後…他們暖心笑..

以食物誘惑袋鼠合拍　你的「好意」成為害死牠的關鍵

家鄉變機場！綠蠵龜烈日下「趴柏油路產卵」惹哭網：這..

花300元遊動物園竟觀賞「塑膠薄膜」　網傻眼：連請..

被抓包！「米腸狗」咬衛生紙翻肚求饒　網萌暈：牠被帶..

蘇揆下令「拚治安」　護國神犬「踩紅鞋」打頭陣！　

直搗Lamigirls休息室　隊員包圍沈玉琳「上衣..

交大123周年校慶　交通部長林佳龍「期許領軍台灣隊..

每個人都有無可取代身價　周乃翔一年拼超過1億元壽險..

李毅遭強制出境　蔡英文：他的言論危及台灣安全必須請..

運將供線索破「醋男殺情敵案」獲頒1萬5　樹林警友：..

五十肩痛炸！疑中風、乳癌...4大內科病纏身「3招..

中職／尼克斯對決伍鐸　運彩看好桃猿勝富邦

野生3藝人坐路邊聊天！　她0偽裝被認出…網全歪樓：..

統促會取消遊行　近千「護台抗中」人士不退高喊口號

寵物動物熱門新聞

「松露狗」戴嘴套受虐？真相反轉

法鬥被丟水中「游泳」掙扎30秒..

傻眼！花300元遊動物園竟觀賞..

住雞舍隔壁！小狗學雞叫卡痰破音

第1次幫主子剃毛「黑貓→山豬」

家鄉變機場　綠蠵龜「趴跑道產卵..

大哥罩的！台東獄貓明起開放領養

媽抱毛孩無視兒　「牠的眼神」逗..

萌娃揪柯基躲「秘密基地」還關門

母貓每天門口叫　搞懂原因：來面..

哈士奇罰站位置透露「下個目標」

滾水燙身！柴犬籠裡「淒厲哀號」..

爸說不准養貓　10個月寵成親生..

見他臉朝下趴水面　柴犬狂吠求救

讀者迴響

熱門新聞

「松露狗」戴嘴套受虐？真相反轉

法鬥被丟水中「游泳」掙扎30秒..

傻眼！花300元遊動物園竟觀賞..

住雞舍隔壁！小狗學雞叫卡痰破音

第1次幫主子剃毛「黑貓→山豬」

家鄉變機場　綠蠵龜「趴跑道產卵..

大哥罩的！台東獄貓明起開放領養

媽抱毛孩無視兒　「牠的眼神」逗..

萌娃揪柯基躲「秘密基地」還關門

母貓每天門口叫　搞懂原因：來面..

哈士奇罰站位置透露「下個目標」

滾水燙身！柴犬籠裡「淒厲哀號」..

爸說不准養貓　10個月寵成親生..

見他臉朝下趴水面　柴犬狂吠求救

10公斤緬因貓超黏人　爸一叫就..

最新影片

更多

玉米鬚燙壞惹...灰貴賓全身炸毛　美容師巧手秒變「黑芝麻麻糬」

幼犬「裹衛生紙」遭丟高鐵垃圾桶　女上廁所驚見：眼睛還沒開未斷奶

追車浪狗戴矯正器3天秒破解！　愛媽見「新用法」笑哭：太奸巧

9歲慈祥柴被摸頭用力憋嘴　露出「不失禮儀的微笑」笑翻網友

有人溺水！萌柴緊張狂吠求救　 把拔傻眼：人家只是在浮潛啦...

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面