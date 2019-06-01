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養寵物能預防疾病？　英研究：寵物「體味」含化合物可防癌

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▲▼狗狗，生病，散步。（圖／pixabay）

▲養寵物有許多好處！（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）

寵物小組／綜合報導

狗狗身上總會散發出讓人不舒服的異味，讓人但最近有研究發現，寵物體味中含有的硫氫化合物，能預防癌症和心腦血管疾病，這對許多中毒成癮的吸狗、吸貓奴才來說是一大喜訊，不過還是要注意毛孩身上的體味，因為它可能是健康亮紅燈的警訊。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

英國埃克塞特大學的研究團隊發現，硫氫化合物能藉著保護細胞中的線粒體來防禦疾病，線粒體是消除炎症的血管細胞的主要來源，不少醫學研究團隊認為，防護或修復線粒體機能是治療心腦血管、關節炎、糖尿病和腦退化症等疾病的關鍵。於是，研究人員研製出一種以硫化氫為原型的化合物AP39，AP39能在細胞中緩慢釋放少量硫化氫，保護細胞中的線粒體，從而使細胞存活下來，維持細胞活性。

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▲遛狗,狗狗,汪星人,公園。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲主人要定期幫毛孩洗澡，以確保牠們的健康。

而寵物身上的體味含有硫氫化合物，所以主人以後可以光明正大地猛吸了！不過要注意保持寵物的衛生，定期幫毛孩洗澡，長期不清洗可能會滋生細菌，導致牠們生病，也需要注意口腔衛生，牙菌斑過多或結石太嚴重就是產生口臭的常見原因。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

＊ETtoday寵物雲小提醒：體質因人而異，所以出現身體不適時，還是要及早就醫檢查喔！

▲▼7歲小女孩遭被馴養的狗狗狠咬 。（圖／Pixabay）

研究發現，寵物的體為含有硫氫化合物可防癌。

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