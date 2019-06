▲美國佛羅里達州一名77歲婦人家中突遭「巨鱷」闖入。(圖/翻攝自Twitter/Clearwater Police Department)

國際中心/綜合報導

美國佛羅里達州一名77歲婦人31日凌晨在家中熟睡時,突然被一聲如同是屋頂被掀了的巨響驚醒,沒想到一到廚房查看,罪魁禍首竟是一隻11英尺(約3.3公尺)長的「短吻鱷」!

綜合外媒報導,婦人維希阿斯(Mary Wischhusen)表示,她在凌晨3點30分時被撞擊聲吵醒後,一進廚房就是被這隻大鱷魚盯著,彷彿是她誤闖了牠的禁地一般,婦人隨即慌忙的躲回房間,並報警求救。

警方到場後,與捕鱷專家一同將這隻大鱷魚帶回,並將其送到鱷魚養殖場。警方也發現,這隻鱷魚是從婦人家中廚房裡,較低的窗戶中闖入。

婦人表示,所幸家中只有幾瓶葡萄酒瓶被打碎,非常感謝當時鱷魚在看到她後,沒有激動的追著自己跑,也感激趕來幫助的所有人。

See you later, alligator