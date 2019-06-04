超暖心！　小墾丁「鳥巢營」復育領角鴞棲息地

▲小墾丁渡假村攜手雲林科技大學推出「鳥居營」復育領角鴞棲地。（圖／記者陳崑福翻攝 ）

記者陳崑福／屏東報導

小墾丁渡假村與雲林科技大學攜手推出「數位服務設計與行銷工作坊-鳥巢物語：在鳥居林裡迷路」課程，共同攜手復育領角鴞，並邀請領角鴞達人蔡志偉指導，如何為台灣的貓頭鷹，進行棲地補償。

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▲領角鴞， 左為成鳥 右為雛鳥。（圖／蔡志偉提供）

小墾丁渡假村總經理張福生說，小墾丁每年5到10月有55種陸蟹可看，每年7到9月有台灣窗螢蹤跡，以及9月有20多萬隻赤腹鷹過境，以及10月6萬多隻灰面鵟鷹過境，因此，與雲林科技大學攜手共同打造遊學課件，希望成為台灣國際教育研學的教育基地。

雲林科技大學數位媒體設計系助理教授張文山表示，鳥居營與藍春琪老師合開，經過三天兩夜體驗，展開地方產業的服務地圖與體驗藍圖，課程主軸之一是地方創生，希望用設計為地方找來新的機會，進一步創造青年才俊留鄉或返鄉。

藍春琪指出，結合通識文學與創新課程，將傳統中文課程導入創新思維，再結合產業體驗，以「Old is New」概念整合未來、設計、管理與工程等學院老師，讓同學習得創意思考，透過不同學院科系同學的腦力激盪，形成跨領域學科的整合與對話平台，像鳥居營從大一到碩一，不同的科系與年級，激盪出迷人創意。

傳授領角鴞巢箱製作的達人蔡志偉指出，台灣有12種貓頭鷹，其中，最大的貓頭鷹是黃魚鴞，在農村與都市中最常見的則是領角鴞。領角鴞平時睡在樹上，要繁殖時會尋覓適合的樹洞，然而領角鴞棲地喪失，闊葉林面積不斷縮減，為解決領角鴞沒有巢樹可孵育下一代，在小墾丁樹木上三到五米的位置設置巢箱，是棲地補償的一環。

他說，領角鴞的食性是昆蟲，如蝗蟲與蟑螂，及蛾類、鼠類、鳥類與蛇類等。牠是生態鏈中的高級消費者，如果在農地間架設巢箱，牠就可以提供生態性服務。