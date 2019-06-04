送愛犬美容「吐血躺籠」！大安飼主怒控寵物店　店家提6點澄清

▲可愛的7歲Effy是一隻活潑又健康的狗狗，在家深受各種小公主式的疼愛。（圖／網友Alex Liu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



寵物小組／採訪報導

台北飼主Alex Liu5月3日送銀灰色貴賓「Effy」到寵物店洗澡，原本開心要接寶貝回家，卻意外發現愛犬吐血死在籠子內。店家火速抱起Effy衝到附近的極光動物醫院急救，無奈搶救近1小時，仍無法救回Effy小生命。整此事件雙方各執一詞，目前已交由臺北市動物保護處處理。

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Effy是一隻機靈乖巧、愛撒嬌又黏人的可愛狗，也是一隻人見人愛的漂亮寶貝。飼主Alex Liu表示，一如往常送Effy洗澡，但遲遲沒有接到店家通知接回，因此自行前往。沒想到抵達後，櫃台小姐先是抱錯狗狗，後來經過提醒，匆忙轉身抱另一隻，接著看見難以接受的一面。「我家Effy滿臉是血，舌頭紫黑外伸，一動也不動的躺在有一灘血水的籠子裡。店家沒有一個人出面做危機處理，我嘶吼著要求緊急送醫，這時才有位工作人員抱起Effy衝往不到1分鐘路程的極光動物醫院。」

飼主Alex Liu說，急救20分鐘，醫生告知為時已晚，我們試圖再搶救，又在要求下打了3支強心針，耗費近1小時，最後醫生宣告急救無效。「這四個字有如晴天霹靂，震得我幾乎癱軟。我完全無法接受，乖巧健康的Effy只是去洗個澡，我就再也見不到牠了...。」

▲EFFY可能為急性的心臟腱索斷裂，造成血液大量逆流到肺部，引發肺水腫而造成死亡。



飼主Alex Liu非常心疼又憤怒，認為店家有重大疏失、推卸責任，並從監視器看到事發的1小時內，明明有員工多次經過，卻沒發現Effy出事，事後還延誤就醫，錯失黃金救援時間，沒有盡到保護寵物的責任。她指控，「店家沒有深刻檢討何以鑄成大錯，還極力推諉，甚至說是Effy有心臟病才會突然致死。我家Effy從小就有固定去獸醫看診，加上家人用心照顧呵護，她是醫生口中稱讚的健康狗寶寶，何來的心臟病發，這些卸責說詞竟出自一家標榜絕對愛護動物的寵物美容店，真令人痛心疾首。」

發生憾事，寵物店也深感抱歉，並在粉專澄清「絕無卸責之意」，並提出6點聲明，期盼Effy媽媽可以寬恕。寵物店在貼文提到，「員工對於Effy意外出事，確實嚇呆了，經由Effy指示送醫搶救、報警，一切都配合處理也提供監視器。」同時也表示，已履行承諾要用Effy名義捐款給動保團體，遺愛毛小孩。至於未即時發現Effy狀況，也感到相當難過。

寵物店表示，「小雅對於Effy意外致死雖有疏失，但確無虐狗、故意害死Effy，也非無良、偽善店家。」強調當時依照Effy要求提供監視器，協助解開Effy指控虐狗等疑慮，「這次意外是第一次，也是最後一次，小雅已針對這次事件加強防範機制，針對Effy家人質疑籠子擺放方向、攝影機數量不足的部分，均已規劃調整改善，確保不再有憾事發生。」

寵物店也提到，「Effy家人在公開的FB所為抒發情感，已經引發網友惡言攻擊。」提醒大家在法律分際，以免誤觸法網，實無威脅之意，祈Effy家人及關心本件意外的網友諒解。並且之後會積極取得飼主原諒，也將不再針對此事意外發言。

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▲寵物店目前正積極取得飼主原諒，並加強之後的防範措施。



臺北動保處動物救援隊隊長吳晉安表示，案發當時，狗狗在洗澡、美容狀況都很正常，正當吹完毛被放到籠子裡，過一段時間後突然倒下。經過極光動物醫院的診斷，了解Effy死於心臟病猝死。至於寵物店有沒有虐待動物，這部分看起來是沒有，一切正常。同時也提醒有養毛小孩的飼主，越高齡的狗狗罹患心臟病的機率越大，因此每年要定期檢查，提早預防與注意；至於Effy是否有心臟病？飼主也鄭重重申，「Effy沒有心臟病，不用也沒有吃過任何藥物，卻死於店家疏失。」

▼寵物店的聲明。

