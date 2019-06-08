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舉辦寵物攝影大賽！　加國夫妻提供「7000萬豪宅」當首獎

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國際中心／綜合報導

加拿大卡加利（Calgary）一對夫妻，多年前大造一棟價值約300萬加拿大元（約台幣7092萬元）的豪宅，但他們現在打算將它出售，所以舉辦了一場寵物攝影大賽。參賽者只需要繳交一張寵物照片，還有35元加幣（約台幣828元）的報名費，就有機會獲得它。

綜合外媒報導，蘭柏（Teresa Rambold）和維洛斯托克（Bill Wyrostok）是一對夫妻，他們於2014年設計了這棟豪宅，但因為建築成本逐漸上升，花費超出了預算，同時也想要過退休生活，所以決定將價值300萬加拿大元的房子出售，並找了這個寵物攝影大賽的方法。



據了解，參賽者只要上網繳報名費和上傳照片，不現報名次數，每次費用都為35加拿大元；照片中可以出現很多寵物，但不可以有人、貼圖及野生動物。如果幸運獲獎，必須帶著照片裡的寵物一起出現領獎。

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這些評審由非營利團體的董事會擔任，照片上限為10.5萬張，達標即截止報名。屋主夫婦表示，若10月底前不能收到10萬張照片，將會退還報名費（扣除手續費）；如果成功，每1000張照片會選出一張進入準決賽。

除了豪宅為首獎外，還會選出亞軍，各頒發獎金5萬加拿大元（約台幣118萬元），並將捐贈10萬元給兩個已選定的動物慈善組織。

關鍵字： 加拿大豪宅寵物攝影大賽

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