ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

弓箭射穿背部...浪犬拖化膿傷口3天　箭身貼「4字紙條」讓獸醫超痛心

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲弓箭射穿背部...浪犬拖化膿傷口3天　箭身貼「4字紙條」讓獸醫超痛心（圖／翻攝《澎湃新聞》）

▲汪汪拖著被箭射穿的身軀已3天。（圖／翻攝《澎湃新聞》，下同）

大陸中心／綜合報導

山東濟南一隻流浪狗近日遭箭射穿背部，牠拖著受傷的身軀已整整3天，直到2日才被人發現送醫。只見當時汪汪已奄奄一息，背上的傷口整片化膿，獸醫甚至還發現，弓箭上貼著一張紙條，上頭寫著「死不足惜」，讓他當場感到十分痛心。

據《澎湃新聞》報導，附近居民當時發現了這隻狗狗後，立刻報警並聯繫動保組織前來救援。獸醫表示，弓箭直接從狗狗的背側穿過去，而且離腹部很近，只差1-2公分左右。事後，經過手術將弓箭取出後，醫生發現箭上綁了一張紙條，上面竟寫著「死不足惜」。

請繼續往下閱讀...

▲弓箭射穿背部...浪犬拖化膿傷口3天　箭身貼「4字紙條」讓獸醫超痛心（圖／翻攝《澎湃新聞》）

▲手術後，狗狗身上的弓箭已取下。

▲弓箭射穿背部...浪犬拖化膿傷口3天　箭身貼「4字紙條」讓獸醫超痛心（圖／翻攝《澎湃新聞》）

▲弓箭上留了一張紙條。

不僅如此，紙條上別處還寫著「擾民狗」、「忍無可忍」等字樣。根據有心人士所留下來的訊息，許多人判斷，對方可能是覺得狗狗太吵，進而產生殺心。據了解，這隻受傷的狗狗是被稱為大陸土狗的「中華田園犬」，醫生表示，這幾天相處下來，牠的脾氣不差，也是這類品種裡算乖的。

▲弓箭射穿背部...浪犬拖化膿傷口3天　箭身貼「4字紙條」讓獸醫超痛心（圖／翻攝《澎湃新聞》）

▲弓箭差一點就射穿狗狗的腹部。

目前，狗狗已送往動物保護協會並完成手術。醫生指出，現在是以傷口消炎、補充營養為主，但最後能不能活下來還要再繼續觀察。事件曝光後，網友紛紛怒批，「射的人才死不足惜」、「建議把這個變態綁上，然後扔狗窩裡」、「流浪狗招誰惹誰了」、「如果不愛，請別傷害」。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

關鍵字： 流浪犬弓箭射穿背部山東紙條獸醫

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

臘腸母愛爆發...狂給小貓蓋被子　「窒息的愛」讓媽傻眼：現在34度

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／散步聽到「噗滋聲」！馬麻一看秒開罵　洛威拿無辜..

影／萌貓趴窗裝可憐「求開門」　送貨員近看告示笑歪

可卡犬跳池塘遭天鵝「4掌打死」　主人尖叫喚不回崩潰

Oreo浪浪躺友善超商吹冷氣「睡到做夢」　3千人讚..

影／一進狗公園「全部人跑光」！比特獨坐草皮傻笑　媽..

「養狗像關死刑犯」汪鍊20年終獲自由　踏出第一步竟..

河上漂浮巨型拖把！下秒牠轉頭露燦笑　網驚：這什麼外..

影／女主人關心別狗！　藏獒狂用大頭卡位「重量級塞奶..

影／騎到一半竄出猛虎！騎士狂催油門「25秒崩潰逃」..

英文朗讀時間到！汪兄妹立耳屁股黏地板　30秒後「表..

歐告cosplay小紅帽裡的大野狼？ 阿嬤頭套包好..

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 ..

每晚一萬！入住頂級狗狗友善Villa 房內無邊際泳..

貓咪困濕滑屋頂！數次差點滑落 熱心人士「速搬梯子..

快來救我~喵星人「頭卡餅乾盒」 搖頭晃腦甩不掉！網..

奴才上工！DIY自製居家貓鞦韆 主子各種花式捧場...

祐銘&麻吉貓-遛貓咪會很奇怪嗎？麻吉是隻愛散步的貓

最萌吃貨！倉鼠暴風嗑光蘋果乾 1分鐘完食...嘴嘴..

主人不好當！奴才停止騷癢癢...米克斯「伸手狂撥」..

快幫我脫掉！柴柴穿鞋超慌張 小腳狂竄「懸空定格」鏟..

柴逛寵物店「咬壞玩具」逼奴買單　爸笑：根本預謀犯案

弓箭射穿背部...浪犬拖化膿傷口3天　箭身貼「4字..

牧羊犬叼T恤、襪子「幫忙洗衣服」　NG片段一臉傻眼

米克斯享用美味肉條　一聽馬麻「甜喊這2字」垮臉定格

心愛的他回來了！顧家忠犬門口搖「電動馬達」　網笑：..

她轉頭驚見「家裡狗狗熱到融化」　變黑糖口味Q麻糬

連喊4聲Hiro柴閉眼裝睡　聽到「魔性召喚」秒彈醒..

每天要飯的浪浪失蹤1個月　再出現時竟是託孤…暖情侶..

柴挨罵任性躲沙發...全家趴下、倒掛哄牠！　最後卻..

校犬「小白襪」走了　文化國小師生追思會送牠：我們好..

Honda Accord搶佔東南亞市場　印尼預計7..

3小時湧人1萬4千多人　宜蘭童玩節首日現人潮

被小豬指控性騷擾　孫德榮藏恨19年反擊：說清楚，不..

原來胡迪是處女座！快來看你的星座代表哪個《玩具總動..

陳明通： 中共長期扶植代理人　籲共同固守「台灣防線..

這！就是美女／水煮蛋肌超韓妞　凡妮莎細長美腿好白皙

無柄刀刃插心窩！男詭異陳屍休息站廁所　「地面湧血」..

《危老重建條例》讓老公寓大翻身　全台86萬戶等著變..

記者伸手想擊掌！　防彈V「禮貌應對」乖乖照做⋯後方..

潘瑋柏連兩年登《夏戀》　15分鐘不斷電嗨唱樂翻粉絲..

寵物動物熱門新聞

踩到它被罵！洛威拿無辜臉網心疼

萌貓趴窗求開門　近看告示笑歪

可卡犬跳池塘遭天鵝「4掌打死」

浪浪躺友善超商　吹冷氣睡到做夢

比特進公園人跑光　牠獨坐傻笑媽..

汪鍊20年獲自由　第一步卻是最..

大拖把河裡游泳　下秒轉頭露燦笑

媽關心別狗！藏獒重量級塞奶爭寵

猛虎追來　騎士崩潰急催油門逃命

聽英文朗讀！萌汪兄妹表情大不同

失火了！　比特犬叼女嬰尿布逃難

長白山白狐住哨所當最萌「軍犬」

媽累壞返家　柴用尾巴歡迎超敷衍

陌生喵折手迎接　屋主問號：你誰

讀者迴響

熱門新聞

踩到它被罵！洛威拿無辜臉網心疼

萌貓趴窗求開門　近看告示笑歪

可卡犬跳池塘遭天鵝「4掌打死」

浪浪躺友善超商　吹冷氣睡到做夢

比特進公園人跑光　牠獨坐傻笑媽..

汪鍊20年獲自由　第一步卻是最..

大拖把河裡游泳　下秒轉頭露燦笑

媽關心別狗！藏獒重量級塞奶爭寵

猛虎追來　騎士崩潰急催油門逃命

聽英文朗讀！萌汪兄妹表情大不同

失火了！　比特犬叼女嬰尿布逃難

長白山白狐住哨所當最萌「軍犬」

媽累壞返家　柴用尾巴歡迎超敷衍

陌生喵折手迎接　屋主問號：你誰

每天餵的浪浪失蹤　再出現竟是託..

最新影片

更多

歐告cosplay小紅帽裡的大野狼？ 阿嬤頭套包好包滿：我怕曬黑咩

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

每晚一萬！入住頂級狗狗友善Villa 房內無邊際泳池讓萌寵放鬆爽游！

貓咪困濕滑屋頂！數次差點滑落 熱心人士「速搬梯子」助成功脫險

快來救我~喵星人「頭卡餅乾盒」 搖頭晃腦甩不掉！網笑：間諜泡芙

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面