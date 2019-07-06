弓箭射穿背部...浪犬拖化膿傷口3天　箭身貼「4字紙條」讓獸醫超痛心

▲汪汪拖著被箭射穿的身軀已3天。（圖／翻攝《澎湃新聞》，下同）

大陸中心／綜合報導

山東濟南一隻流浪狗近日遭箭射穿背部，牠拖著受傷的身軀已整整3天，直到2日才被人發現送醫。只見當時汪汪已奄奄一息，背上的傷口整片化膿，獸醫甚至還發現，弓箭上貼著一張紙條，上頭寫著「死不足惜」，讓他當場感到十分痛心。

據《澎湃新聞》報導，附近居民當時發現了這隻狗狗後，立刻報警並聯繫動保組織前來救援。獸醫表示，弓箭直接從狗狗的背側穿過去，而且離腹部很近，只差1-2公分左右。事後，經過手術將弓箭取出後，醫生發現箭上綁了一張紙條，上面竟寫著「死不足惜」。

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▲手術後，狗狗身上的弓箭已取下。

▲弓箭上留了一張紙條。

不僅如此，紙條上別處還寫著「擾民狗」、「忍無可忍」等字樣。根據有心人士所留下來的訊息，許多人判斷，對方可能是覺得狗狗太吵，進而產生殺心。據了解，這隻受傷的狗狗是被稱為大陸土狗的「中華田園犬」，醫生表示，這幾天相處下來，牠的脾氣不差，也是這類品種裡算乖的。

▲弓箭差一點就射穿狗狗的腹部。

目前，狗狗已送往動物保護協會並完成手術。醫生指出，現在是以傷口消炎、補充營養為主，但最後能不能活下來還要再繼續觀察。事件曝光後，網友紛紛怒批，「射的人才死不足惜」、「建議把這個變態綁上，然後扔狗窩裡」、「流浪狗招誰惹誰了」、「如果不愛，請別傷害」。

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