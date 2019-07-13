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討厭剪指甲啦！舞麥折手手大哭　埋頭變「聞腋少女」委屈抱怨

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▲▼ 討厭剪指甲啦！舞麥折手手大哭　埋頭變「聞腋少女」委屈抱怨。（圖／I Love 紅鬣蜥tima&小虎&うまい&太郎粉專授權提供）

▲舞麥剪完指甲躺在奴才懷裡大哭抱怨。（圖／I Love 紅鬣蜥tima&小虎&うまい&太郎粉專授權提供）

寵物小組／綜合報導

剪指甲對許多貓咪來說是碰不得的地雷，連非常人性化的舞麥也是抱怨連連，這天奴才把牠抱在懷裡修剪指甲，拿出肉泥來安撫主子。沒想到剪完，舞麥委屈的折手手，把頭埋進奴才懷裡當「聞腋少女」，大哭連環抱怨1分鐘，讓許多網友看完笑翻了！

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▲▼ 討厭剪指甲啦！舞麥折手手大哭　埋頭變「聞腋少女」委屈抱怨。（圖／I Love 紅鬣蜥tima&小虎&うまい&太郎粉專授權提供）

▲舞麥娘娘討拍。

中壢這隻小胖貓舞麥非常討厭剪指甲，常常還剪不到一根就溜了，之前還不小心說人話大喊「好痛啊啊啊」。舞麥媽這次又分享牠剪完指甲的抱怨實錄，只見舞麥氣得埋頭耳朵開飛機，尾巴夾在肚子下快速的揮動，不爽的心情全表現在肢體上，一來一往的邊哭邊跟奴才對話，「你從頭壞到腳，比菜韻爐還可惡！」、「妳已經已經在我腦海裡死一萬次惹」，搭配字幕有夠好笑。

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▲▼ 討厭剪指甲啦！舞麥折手手大哭　埋頭變「聞腋少女」委屈抱怨。（圖／I Love 紅鬣蜥tima&小虎&うまい&太郎粉專授權提供）

▲舞麥：又要剪指甲？？

許多網友看完紛紛被舞麥大哭抱怨的反應給萌到，留言笑說，「結果氣到都沒露臉」、「求貓咪心裡陰影面積」、「小媳婦的悲傷」、「看尾巴搖動的速度就知道麥麥真的很不爽哈哈哈」、「我家的剪完，直接角落尿尿...」，也有網友稱讚舞媽設計的對白，「字幕超有才」、「配上對白更像人類...」、「字幕才是精華」。

聞腋少女好桑心

I Love 紅鬣蜥tima&小虎&うまい&太郎發佈於 2019年7月11日 星期四

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