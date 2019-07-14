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看到爸準備收行李...黃金犬臭臉怒瞪　下秒趴平哭哭：又要走了...

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寵物小組／綜合報導

「你...又要離開了嗎？」在美國加州有隻黃金獵犬芬利（Finley），個性活潑可愛的牠深得網友喜愛，在Instagram上擁有6萬多名粉絲追蹤。前陣子芬利看到男主人拿出行李箱，立刻走上前去並且靠在一旁，不想讓爸拔整理衣物，彷彿是知道不久後爸拔會不在家......。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

Instagram用戶「golden_huck_fin」在上月PO出一段影片並註解說，「這裡似乎沒有我的位置...」。畫面一開始，阿金趴坐在行李旁，眼神充滿怒氣地瞪著前方的男主人，但是沒多久後，牠便一臉失落的趴在地上，仔細一看眼神彷彿閃爍著淚光。

 
 
 
 
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值得一提的是，芬利除了是名爸寶，也是阿公阿嬤的金孫喔！日前牠跟著爸拔去阿嬤家，結果才一抵達，牠就迫不及待地跳下車，並且跑到阿嬤家門口急著要進去，內心的喜悅全表露在臉上；只見牠一看到爸拔拿著鑰匙靠近，立刻興奮到跳腳加轉圈圈，就像是在說，「快點開門啦～」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

相關圖文報導：

來阿嬤家超開心！阿金跳車直奔門口　見爸靠近興奮轉圈：快開門啦

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關鍵字： 黃金獵犬阿金金毛收行李

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