北市動物園傳喜訊！「捷克小鮮肉」融化姐姐「芳」心　2馬來貘熱戀中

▲據保育員的觀察發現，「貘芳」原本十分矜持，對遠道而來的「貘克」似乎沒太大興趣。（圖／詹德川攝／台北市立動物園提供）



寵物小組／綜合報導

愛神降臨囉～黑白相間可愛萌樣的馬來貘，一直都是遊客造訪台北市立動物園時的熱門關注焦點，去（107）年三月，台北市立動物園從捷克布拉格動物園引進雄性馬來貘「貘克」進行跨機構繁殖合作計畫，希望為馬來貘的域外族群維持個體數與遺傳多樣性。近日終於傳出好消息，原本略顯害羞的「貘芳」總算願意接受「貘克」，兩隻貘正共同發展著甜蜜的愛情進行曲！

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去（107）年3月初馬來貘小鮮肉「貘克」，千里迢迢遠從捷克搭飛機來臺，與台北市立動物園內出生的大姐姐「貘芳」進行配對，期望為瀕危物種馬來貘，增添域外族群的新成員。根據保育員的觀察發現，「貘芳」原本十分矜持，對遠道而來的「貘克」似乎沒太大興趣，但年輕又活潑的「貘克」仍然持續主動示好，總算皇天不負苦心人，「芳」心終於被熱情的「貘克」打動，兩隻貘彼此間的互動也日漸甜蜜。

▲「貘克」和「貘芳」曾於4月初時，首次出現駕乘的交配姿勢。



▲就讓我們一起來祝福並期待兩位貘情侶，能夠順利為馬來貘域外族群增添新成員（左「貘克」、右「貘芳」）。



由於馬來貘全年皆可繁殖，懷孕期為13個月，約莫三至四歲左右發育成熟。保育員樂觀的推估，正值四歲的「貘克」應該很有機會搭上初次繁殖的列車；但考量到馬來貘寶寶若在冬天出生，寒冷氣候可能會產生風險，因此保育員已經及早開始為「貘芳」的繁殖做準備了。

「貘克」和「貘芳」近期頻繁發出發情叫聲，「貘芳」還時不時輕咬「貘克」的腳和背部來調情，小倆口曾於4月初時，首次出現駕乘的交配姿勢，可惜那場生育戲碼是以失敗收場。但經驗不足的「貘克」並不氣餒，於7月初再次嘗試交配，終於成功完成應有的動作，就讓我們一起來祝福並期待兩位貘情侶，能夠順利為馬來貘域外族群增添新成員，成為準爸爸、準媽媽吧！

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▲黑白相間可愛萌樣的馬來貘，一直都是遊客造訪臺北市立動物園時的熱門關注焦點（貘克）。