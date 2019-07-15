異次元出口！天花板「長出一顆貓頭」　他嚇壞：你怎麼在那？

▲網友爸媽家的天花板突然冒出一顆貓頭。（圖／翻攝自Twitter:tmgpn）

寵物小組／綜合報導

家裡能躲藏的空間都有貓咪的身影。日本一名推主分享自身的經驗，這天他回到爸媽家，突然發現天花板上破了一個大洞，而家裡的貓咪瓦拉竟然跑上去，探出一顆頭準備降落，讓他當場看傻眼直呼，「你怎麼上去那裡的！」

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

請繼續往下閱讀...

推特用戶tmgpn日前分享這組照片，前陣子爸媽家的天花板突然被撞破一個大洞，從那時候開始，意外開啟貓咪瓦拉的好奇心，每天都跑到上面探險，沒有人知道牠是怎麼爬上去的，天天看到牠像是穿梭黑洞般移動，一下子在天花板發出碰碰聲跑來跑去，一下無預警降落，家裡上下都變成牠的遊樂場。

▲貓咪瓦拉已經看準時機點準備降落。



（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

臉書粉專「紀由屋」也分享照片並幽默的寫道，「說過多少次不可以爬那麼高...等等，你為什麼在天花板(°Д°;」，許多網友看完紛紛留言打趣，「你有聽過一套，從天而降的貓法嗎？」、「咦？貓咪在天花板不是很正常的事情嗎」、「我還以為牠會使用次元口袋」、「下面還差一個洞就能無限循環掉落」、「不排除撞破天花板的可能性」、「根本恐怖片」。

更多精彩影音：

