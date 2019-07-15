走廊被封住！仙氣喵歪頭「站著賣萌」　這招神破解融化網友

▲貓咪們看到保鮮膜站在原地疑惑歪頭。（圖／翻攝自Instagram: jojotheragdollcat，下同）



寵物小組／綜合報導

沒有最美只有更美！國外一名網友家飼養2隻仙氣滿滿的貓咪，分別叫作Anabelle和Jojo，這天他特別在走廊放置一面障礙保鮮膜，要看牠們如何應對。沒想到牠們兩個遲疑5秒，Anabelle站起來賣萌歪頭，短短幾分鐘就順利突破，優雅的身姿讓影片分享出來，瞬間融化無數網友。

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▲Jojo有著一雙漂亮的藍色眼睛。



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飼主經常在Instagram上分享愛寵的生活點滴，可以看到，飼主在門的兩側貼上保鮮膜，做成一道「隱形的牆」，原以為貓咪們會直直撞上去，結果這2位小朋友佇立在原地，站起來疑惑歪頭，接著Anabelle輕鬆一跳，Jojo也跟著找到縫隙鑽出來，簡單跳戰成功這次的障礙比賽。

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▲▼貓咪有一位帥爸。



許多網友看完影片後，紛紛被貓咪們機智的反應給驚艷，紛紛留言笑說，「這對牠們來說太容易了」、「鑽縫隙也可以？」、「超聰明的2隻貓」、「跳起來的時候毛好美～」、「仙氣滿滿的雙喵」、「喵：想用這種簡單的東西困住朕？你還太淺了！」。