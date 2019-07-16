貓魂汪隨機找人「抱腿狂蹭」　她公布真相...網心碎聲落滿地！

記者吳鎮良／綜合報導

在路上遇到這個狀況該怎麼辦阿？網友江靜雅日前在外買晚餐的時候，突然有隻米克斯黑嘴黃主動親近，接著不停地像貓咪一樣狂蹭大腿，而且還會一直討摸摸，如果不摸牠就會用頭去頂手，強迫要你摸，模樣既可愛又逗趣，網友看到影片後紛紛希望版主能夠收編，對此，江靜雅也做出回應了。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

網友江靜雅15日在臉書寵物社團「有點毛毛的」PO出一段影片並說道，「小子，我只是來買晚餐，你蹭成這樣，我怎捨得回家？」畫面一開始，狗狗坐在江靜雅的腳邊，接著走到一旁用頭去頂手，示意要討摸摸；只見牠被摸到雙眼閉上，表情陶醉又享受，甚至會抱著江靜雅的大腿狂塞奶，是位非常親人的毛孩子。

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▲買個晚餐遇到超親人的毛孩走過來撒嬌。

▲原來只是店狗招攬客人的方式。

影片不到一日就有上千名網友按讚、分享，許多人看完都在底下留言，「在一起～在一起～在一起！」、「就是不讓走，太可愛了」、「我的老天鵝，太可愛了吧」、「這不抱緊不行，是真愛」、「汪星人的暖心」、「心都融化了」、「這麼蹭有貓的靈魂」、「為什麼我看了會想哭？」

也有不少人希望能收編，「好撒嬌耶，帶回家養吧」、「牠指定要你當牠的家人」、「在向你示好，求帶牠回家」、「好乖喔，收編了啦」、「自己的主人自己選～養吧！」、「有緣分條件許可的話，帶牠回家吧」、「狗狗會自己選主人，汪汪鎖定妳了快帶回家，會替妳帶來好運的」；對此，江靜雅則回應說，「這是餐館的狗狗，早已有人愛，我不能橫刀奪愛，可能牠都這樣招待客人XD」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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