療癒柴犬窩主人肩秀「U字甜笑」　偷眨眼電暈萬名粉絲

▲柴柴窩主人肩上U字微笑萌翻網。（圖／翻攝自Instagram帳號@shiba_uni_20190107）

寵物小組／綜合報導

日本柴犬Uni天生有著一副萌死人不償命的臉蛋，尤其當牠窩在人的肩上時，眼睛眨呀眨再加上超甜的U字微笑，瞬間讓人差點被萌到噴鼻血！飼主將這段Uni賣萌影片上傳到Instagram帳號@shiba_uni_20190107，一天內就吸引2萬多名粉絲朝聖觀看。

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從影片中可以看到，Uni被飼主緊緊抱著，牠將頭輕輕饋在主人的肩膀上，小狗依人的舉動使畫面瞬間充滿粉紅色泡泡，再加上Uni的招牌U字笑，致命一擊讓眾網友的心一秒被牠收服！Uni從小開始就非常習慣被抱，無論是散步後回來擦腳、身體，或者是躺在飼主懷中讓人玩弄耳朵臉頰，牠都沒有反抗的舉動，就像個娃娃一樣任人搓揉，十分地可愛。

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飼主將Uni窩肩上的影片上傳後，引來不少人觀看紛紛留言，「看著笑容好療癒！」、「柴犬笑容好舒服可愛」、「療癒系阿柴」、「這笑容100分」、「我的心融化了～」、「別人家的柴好乖」、「笑到你心發寒」、「微笑柴～」、「好得意又可愛的樣子」。

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