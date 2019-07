小狗踩頭上討食害阿金臉歪掉　網友瞄到背後「憤怒黑臉」笑翻

▲小狗踩在阿金頭上,2汪組成「討食集團」。(圖/Twitter @BurkhartAdriana)

寵物小組/綜合報導

為了討食,甚麼招數都能使出來!國外飼主Adriana Burkhart就分享照片,只見混種小狗Bella站在黃金獵犬Hank頭上,挺起身子、睜大骨碌碌的雙眼、伸出小小粉舌,一臉期待地等著食物;Hank在底下雖然臉都被踩歪,但也努力抬頭,一臉誠懇地跟著討食,可愛模樣讓人忍不住揚起嘴角。

▲Bella一臉期待,但Hank被踩得根本張不開眼睛。(圖/Twitter @BurkhartAdriana)

▲Hank努力抬頭討食,臉都歪掉了。(圖/Twitter @BurkhartAdriana)

▲網友放大Hank被踩歪的臉,還幫忙配上OS,「沒關係妳慢慢拿零食,我還撐得住!」(圖/Twitter @BurkhartAdriana)

Adriana Burkhart在推特分享這組照片並寫道,「我們可以聊聊我的狗是怎麼討食的嗎?」留言中,她也補充其他張Bella把Hank「當馬騎」的照片,眼尖網友就發現,其中一張照片,有張氣噗噗的黑臉躲在後方,看起來正在吃醋。原來,那是家裡的老巴哥Frank,因為年紀太大,體型也大了些,所以沒辦法搭乘「阿金巴士」。

▲飼主分享其他Bella和Hank的合體照。(圖/Twitter @BurkhartAdriana)

▲網友眼尖發現後面有張氣噗噗的黑臉。(圖/Twitter @BurkhartAdriana)

▲放大一看原來是老巴哥Frank。(圖/Twitter @BurkhartAdriana)

這組照片雖然是2017年上傳的,但最近又以迷因(memes)形式在網路上流傳著。網友們看了紛紛留言,「天啊,太可愛了」、「這真的百看不厭」、「快點訓練家裡的小狗狗跟大狗狗吧」、「阿金脾氣真好」、「騎馬打仗囉!」;還有人引用牛頓名言,「如果我能看得更遠, 那是因為站在巨人的肩膀上。」

Can we just talk about how my dog begs for food? pic.twitter.com/I6hEiytTu0