小狗踩頭上討食害阿金臉歪掉　網友瞄到背後「憤怒黑臉」笑翻

▲小狗踩在阿金頭上，2汪組成「討食集團」。（圖／Twitter @BurkhartAdriana）

寵物小組／綜合報導

為了討食，甚麼招數都能使出來！國外飼主Adriana Burkhart就分享照片，只見混種小狗Bella站在黃金獵犬Hank頭上，挺起身子、睜大骨碌碌的雙眼、伸出小小粉舌，一臉期待地等著食物；Hank在底下雖然臉都被踩歪，但也努力抬頭，一臉誠懇地跟著討食，可愛模樣讓人忍不住揚起嘴角。

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▲Bella一臉期待，但Hank被踩得根本張不開眼睛。（圖／Twitter @BurkhartAdriana）

▲Hank努力抬頭討食，臉都歪掉了。（圖／Twitter @BurkhartAdriana）

▲網友放大Hank被踩歪的臉，還幫忙配上OS，「沒關係妳慢慢拿零食，我還撐得住！」（圖／Twitter @BurkhartAdriana）

Adriana Burkhart在推特分享這組照片並寫道，「我們可以聊聊我的狗是怎麼討食的嗎？」留言中，她也補充其他張Bella把Hank「當馬騎」的照片，眼尖網友就發現，其中一張照片，有張氣噗噗的黑臉躲在後方，看起來正在吃醋。原來，那是家裡的老巴哥Frank，因為年紀太大，體型也大了些，所以沒辦法搭乘「阿金巴士」。

▲飼主分享其他Bella和Hank的合體照。（圖／Twitter @BurkhartAdriana）

▲網友眼尖發現後面有張氣噗噗的黑臉。（圖／Twitter @BurkhartAdriana）

▲放大一看原來是老巴哥Frank。（圖／Twitter @BurkhartAdriana）

這組照片雖然是2017年上傳的，但最近又以迷因(memes)形式在網路上流傳著。網友們看了紛紛留言，「天啊，太可愛了」、「這真的百看不厭」、「快點訓練家裡的小狗狗跟大狗狗吧」、「阿金脾氣真好」、「騎馬打仗囉！」；還有人引用牛頓名言，「如果我能看得更遠， 那是因為站在巨人的肩膀上。」