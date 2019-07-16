玉山塔塔加黃猴貂生態監測　「嬌客」亂入猛看鏡頭

記者白珈陽／南投報導

玉山國家公園生態豐富，近期野聲環境生態顧問有限公司為進行黃猴貂生態監測，在塔塔加園區步道或山林間架設數台自動照相機，藉以觀察園區動物生態。入境的野生動物十分多元，日前更幸運錄到「嬌客」，2歲大的成年水鹿不時對鏡頭看，像是知道自己已經入境，模樣十分可愛。玉管處說，除了水鹿，後續也將陸續的把捕捉到的畫面與民眾分享。

▲玉山塔塔加園區近期進行生態監測，「嬌客」野生水鹿意外入鏡。（圖／玉管處提供／「野聲」公司研究員蔡幸蒨攝）

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玉管處表示，這次入境的嬌客是台灣水鹿，是一頭成年約2歲的公鹿。台灣水鹿體長約170到240公分，尾長20到30公分，為台灣最大型的偶蹄目，毛色為棕褐色，夏季時較鮮豔；成鹿與幼鹿身上皆沒有斑點，雄鹿頭上有角，兩歲開始分叉，最多分三叉。棲息於中、高海拔少數地區，屬群居性，但公鹿喜歡單獨行動，白天出沒，常取用森林下層與其高度相當的葉、嫩芽為食，有磨角的習性。

玉管處提到，水鹿生性敏感，一有風吹草動就會逃離，即使食物就在眼前，也會躲到威脅離去之後才安心覓食，此次透過自動相機監測，才能一睹水鹿覓食情況。近年園區內水鹿的活動範圍與數量，都較往年擴張與增加；如覓食圈變大，像影片中水鹿就出現在以前不曾到達之處，推測可能與族群增加、棲息地飽和有關，但實際情況，仍須等待今年度的調查結果出來。

▲玉山塔塔加園區近期進行生態監測，「嬌客」野生水鹿意外入鏡。