ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

寧當無殼蝸牛　他們拿百萬頭期款創浪浪別哭：讓收養者跟動物相處

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

圖文／鏡週刊

從朝九晚五的上班族到踏出成功創業的第一步，浪浪別哭的創辦人譚柔說，其實一開始，她並沒有預設太多想法，多虧先生劉憲宗一路支持，二人投入原訂買房的百萬頭期款，2015年8月攜手在台北創立浪浪別哭，2年後又開設台中店，迄今送養超過400隻流浪貓狗，今年第3季還將前進高雄展店。

譚柔說：「在我創業的前一年，我希望把時間花在對我更有意義、更有熱情的事情上。跟我老公在一起後，覺得他很適合我。當生活、工作都變得很穩定時，後來遇到華陰街那個房子，我們就決定開店。」

譚柔獨立、不拘小節，劉憲宗則是沉穩溫和，個性看似天南地北卻意外互補。過去，劉憲宗雖然沒有長期養狗的經驗，卻因為太太對流浪動物的狂熱婦唱夫隨。

請繼續往下閱讀...

「當時我們也有去看房子，但房價好貴。如果我今天投了這筆錢進去，可能接下來的2、30年，我們都會被卡在那邊還房貸，如果不買房，這筆錢要做什麼事情？」劉憲宗說。

從朝九晚五的上班族到踏出成功創業的第一步，浪浪別哭的創辦人譚柔（左）與先生劉憲宗（右）一路互相扶持，今年第三季將前進高雄展店。

劉憲宗發現，許多做中途收養的人白天都有上班，要送養只能約下班或假日，讓收養者跟動物相處一下；有些人則是看了動物照片覺得可愛就想認養，實際上都無法真正了解動物，也沒有辦法看出狗跟貓真實的狀態。「當時我們就想創造一個開放的空間，讓一般人可以進到空間跟牠們相處。」

有了創業的初期想法，夫妻分工合作，由譚柔負責動物送養，並利用過去在廣告公司的專長，以影像和行銷方式包裝流浪動物，加快動物送養的速度；劉憲宗則主導找廚師、管理員工訓練等店務。

創業後，夫妻分工合作，由譚柔負責動物送養等行銷活動，劉憲宗則主導找廚師、管理員工訓練等店務。

由於流浪動物曾在外生活，警戒性比家犬更高，也容易吠叫，都需要投入更長時間的心力訓練和第一線照顧，浪浪別哭創立初期，2人幾乎全天候守在店內。我問他曾害怕創業失敗嗎？劉憲宗搖搖頭笑說：「當時想就算沒賺錢或賠光了，我們還年輕，再賺就有。」他也強調，「台灣的流浪動物非常多，我們開這間店就是希望宣導宣導領養代替購買，以及領養不棄養的理念，讓原本對流浪動物無感的人可以一起重視，把這樣的觀念插入生活中。」


更多鏡週刊報導
【送養貓狗400隻番外篇】養汪喵前先自評這5點再行動
【送養貓狗400隻1】7年級夫妻檔靠影像包裝做公益兼賺暖心財

關鍵字： 鏡週刊譚柔劉憲宗浪浪別哭送養中途咖啡廳

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

太嗨啦重磅月月炸彈式暴衝客人被嚇壞網笑：椅子很耐操

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

2公尺巨蟒「完美匿蹤」躲陽台　網看兩天崩潰：蛇到底..

影／柴柴一張睡照秒認證「她是親媽」　網友笑翻：有其..

假裝把「貓尾」丟掉！　牠嚇到「站高處狂找」：我的尾..

影／超市開恩放浪浪進門避暑　他拍下PO網卻被罵爆：..

影／癌末汪即將安樂死...餐廳招待「漢堡大餐」　燦..

分離焦慮狗狂叫…主人收鄰居手寫信以為要被罵了　結果..

暑假作業以台灣犬為主題　網見「價格欄」噴淚：好有愛..

不被想要的小狗…用最奇怪的「包裝」棄養　收容所全體..

有你真好！情侶約定餵浪貓　分手後…他獨守承諾「愛下..

小二哈隔鐵籠吃不到飯　站門口仰頭嗆聲：快開門！

抓到現行犯！雞排放車上被幹走　牠偷得超熟練...網..

柴寶學蜘蛛人「大字型越獄」　下秒腳沒力！出糗滑落地..

愛寶寵新知-【獸醫這麼說】毛孩中暑有哪些併發症？

《倉鼠人》居然有小雞出租！雞舍無味大作戰

浪浪別哭-狗狗一直搞破壞怎麼辦！教你用八種玩具解決..

好味小姐-【貓日常】２億人在用！？貓咪１秒變臉

寵物訓練師-不想貓咪天天morning call？..

對～94那裡！媽幫刷背超舒服 黃金鼠張嘴「銷魂表情..

白目貓影身乾草捆中想捉弄兔子　反被巴頭！兔兔兇起來..

喵星人swag午覺 夢見吃熱狗 鮮嫩嘴邊肉溢出 魔..

聖上相揪亂尿尿！被「關禁閉」不悔過　反「牽手」上演..

白頭海鵰愛跑步還「怕獵物」　保育員操碎心：你不是狗..

阿嬤牌認證！海豹貓睡到一半「全身果凍搖晃」：誰在幫..

誰偷吃優格？　歐告無辜臉逃罪「嘴邊一圈白」...媽..

貴賓狗洗澡「抖到爆」...美容師用秘招化解！　牠洗..

意外釣到凶狠大白鯊！　7人纏鬥20分鐘...整條船..

傻大汪「跳火車」走200公里回家　只為找遺棄牠的主..

貓奴訂做超逼真寵物面具　喵皇一臉懵逼：請不要這麼愛..

寧當無殼蝸牛　他們拿百萬頭期款創浪浪別哭：讓收養者..

倉鼠不吃不喝3天…主人焦心送醫院　獸醫破案卻害他們..

國中小制服解禁倒數！　宋達民、洪百榕轟「教育越來越..

更新／下班注意！大雷雨再炸新北、宜蘭　14縣市續發..

女兒「背浮詭異鞭痕」母傻眼　醫曝真相...家長驚長..

暑假旺季帶動6月零售及餐飲業營收　雙創歷年同期新高

10歲男童打球未返家　老媽開社區群組…驚見「兒子成..

罕見300歲骨董級蒸汽火車同框　回場整修迎向新生

用音樂交朋友　南投集集鎮「2019仲夏樂之夢」27..

「是水很深的地方」　林飛帆坦言加入民進黨太太很擔心

20年後，我們終於看懂了《獅子王》！　迪士尼總監：..

聖上相揪亂尿尿！被「關禁閉」不悔過　反「牽手」上演..

寵物動物熱門新聞

2米巨蟒躲陽台　網看崩潰：在哪

柴柴睡姿「神複製」奴才　網笑翻

假裝丟掉貓尾！牠嚇到站高處狂找

超市開門讓浪浪避暑　他PO網卻..

老狗安樂死前吃下「最幸福大餐」

分離焦慮狗狂叫　主人收鄰居信卻..

台灣犬使用方法　網見「價格欄」..

不被想要的小狗　用最奇怪包裝棄..

情侶約定餵浪貓　分手後…他獨守..

二哈吃不到飯　站門口仰頭嗆聲！

海鷗俯衝花園　叼走吉娃娃當晚餐

司機接預約要載大貓　本尊是頭豹

貴賓犬躲牆後嚇人　最後惱羞發飆

黑狗被嗆「不配搭車」警察乾爹喝..

讀者迴響

熱門新聞

2米巨蟒躲陽台　網看崩潰：在哪

柴柴睡姿「神複製」奴才　網笑翻

假裝丟掉貓尾！牠嚇到站高處狂找

超市開門讓浪浪避暑　他PO網卻..

老狗安樂死前吃下「最幸福大餐」

分離焦慮狗狂叫　主人收鄰居信卻..

台灣犬使用方法　網見「價格欄」..

不被想要的小狗　用最奇怪包裝棄..

情侶約定餵浪貓　分手後…他獨守..

二哈吃不到飯　站門口仰頭嗆聲！

海鷗俯衝花園　叼走吉娃娃當晚餐

司機接預約要載大貓　本尊是頭豹

貴賓犬躲牆後嚇人　最後惱羞發飆

黑狗被嗆「不配搭車」警察乾爹喝..

3隻二哈「骨牌效應」接連摔跤

最新影片

更多

抓到現行犯！雞排放車上被幹走　牠偷得超熟練...網笑：老饕無誤

柴寶學蜘蛛人「大字型越獄」　下秒腳沒力！出糗滑落地XD

愛寶寵新知-【獸醫這麼說】毛孩中暑有哪些併發症？

《倉鼠人》居然有小雞出租！雞舍無味大作戰

浪浪別哭-狗狗一直搞破壞怎麼辦！教你用八種玩具解決煩惱

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面