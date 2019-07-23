寧當無殼蝸牛　他們拿百萬頭期款創浪浪別哭：讓收養者跟動物相處

圖文／鏡週刊



從朝九晚五的上班族到踏出成功創業的第一步，浪浪別哭的創辦人譚柔說，其實一開始，她並沒有預設太多想法，多虧先生劉憲宗一路支持，二人投入原訂買房的百萬頭期款，2015年8月攜手在台北創立浪浪別哭，2年後又開設台中店，迄今送養超過400隻流浪貓狗，今年第3季還將前進高雄展店。

譚柔說：「在我創業的前一年，我希望把時間花在對我更有意義、更有熱情的事情上。跟我老公在一起後，覺得他很適合我。當生活、工作都變得很穩定時，後來遇到華陰街那個房子，我們就決定開店。」

譚柔獨立、不拘小節，劉憲宗則是沉穩溫和，個性看似天南地北卻意外互補。過去，劉憲宗雖然沒有長期養狗的經驗，卻因為太太對流浪動物的狂熱婦唱夫隨。

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「當時我們也有去看房子，但房價好貴。如果我今天投了這筆錢進去，可能接下來的2、30年，我們都會被卡在那邊還房貸，如果不買房，這筆錢要做什麼事情？」劉憲宗說。

劉憲宗發現，許多做中途收養的人白天都有上班，要送養只能約下班或假日，讓收養者跟動物相處一下；有些人則是看了動物照片覺得可愛就想認養，實際上都無法真正了解動物，也沒有辦法看出狗跟貓真實的狀態。「當時我們就想創造一個開放的空間，讓一般人可以進到空間跟牠們相處。」

有了創業的初期想法，夫妻分工合作，由譚柔負責動物送養，並利用過去在廣告公司的專長，以影像和行銷方式包裝流浪動物，加快動物送養的速度；劉憲宗則主導找廚師、管理員工訓練等店務。

由於流浪動物曾在外生活，警戒性比家犬更高，也容易吠叫，都需要投入更長時間的心力訓練和第一線照顧，浪浪別哭創立初期，2人幾乎全天候守在店內。我問他曾害怕創業失敗嗎？劉憲宗搖搖頭笑說：「當時想就算沒賺錢或賠光了，我們還年輕，再賺就有。」他也強調，「台灣的流浪動物非常多，我們開這間店就是希望宣導宣導領養代替購買，以及領養不棄養的理念，讓原本對流浪動物無感的人可以一起重視，把這樣的觀念插入生活中。」



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