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特／明明沒東西！貴賓對牆猛吠...飼主發毛問老師：不知該哭還是笑

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▲灰貴賓。（圖／有點毛毛的／粉專鬼靈精怪峟咪咪 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲峟咪：本汪是在保護媽媽啦！（圖／有點毛毛的／粉專鬼靈精怪峟咪咪 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

文／楊斯琀

我是峟咪、銀貴賓、小女生8個月大，現在住在屏東。

我平時不亂叫的！有一天，媽媽發現我一直對著空氣，叫的很兇。可是媽媽看了一下，並沒有人、也沒有東西，之後又發生好多好多次！

請繼續往下閱讀...

但其實我每次叫，都是因為在那個角落，或是「那個地點」，有一些我不認識的阿姨或叔叔，有時候是經過...祂們有時候還會盯著我們看！所以我才會一直叫，想要提醒媽媽和媽媽的朋友們注意！

一開始以為真的是小狗在亂叫，結果因為次數太多了。我詢問了老師後，才發現原來峟咪在提醒我們，是想要保護我們。我不知道該哭該笑XD。

▲灰貴賓。（圖／有點毛毛的／粉專鬼靈精怪峟咪咪 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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世界之大無奇不有，你／妳家中是否有發生過寵物怪異或靈異事件呢？《ETtoday寵物雲》即日起舉辦徵稿活動，邀請您分享「毛毛或奇妙故事」，不管是小屁孩看到什麼奇怪東西、怪異舉動，還是你家寶貝投胎到你家，再續前緣的暖暖故事，這些都可以投稿至留言處，將有機會「刊登」在寵物雲粉專喲！

＃靈異故事內容須包括：
1.毛孩的名字、年齡、性別、居住地
2.至少一張相關照片（須為橫圖）
3.字數盡量150字以上

＊投稿請點此。（若是投稿成功，將直接轉貼至寵物雲粉絲團，不再另行通知）

＊範例圖文請看此。

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關鍵字： 灰貴賓牆壁

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貓咪迷上玩按鈕　主人無奈：電鍋蓋不起來了！

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