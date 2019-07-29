特／明明沒東西！貴賓對牆猛吠...飼主發毛問老師：不知該哭還是笑

▲峟咪：本汪是在保護媽媽啦！（圖／有點毛毛的／粉專鬼靈精怪峟咪咪 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



文／楊斯琀

我是峟咪、銀貴賓、小女生8個月大，現在住在屏東。

我平時不亂叫的！有一天，媽媽發現我一直對著空氣，叫的很兇。可是媽媽看了一下，並沒有人、也沒有東西，之後又發生好多好多次！

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但其實我每次叫，都是因為在那個角落，或是「那個地點」，有一些我不認識的阿姨或叔叔，有時候是經過...祂們有時候還會盯著我們看！所以我才會一直叫，想要提醒媽媽和媽媽的朋友們注意！

一開始以為真的是小狗在亂叫，結果因為次數太多了。我詢問了老師後，才發現原來峟咪在提醒我們，是想要保護我們。我不知道該哭該笑XD。

【特別企劃－顫抖吧！愚蠢的撿(鏟)屎官！】

世界之大無奇不有，你／妳家中是否有發生過寵物怪異或靈異事件呢？《ETtoday寵物雲》即日起舉辦徵稿活動，邀請您分享「毛毛或奇妙故事」，不管是小屁孩看到什麼奇怪東西、怪異舉動，還是你家寶貝投胎到你家，再續前緣的暖暖故事，這些都可以投稿至留言處，將有機會「刊登」在寵物雲粉專喲！

＃靈異故事內容須包括：

1.毛孩的名字、年齡、性別、居住地

2.至少一張相關照片（須為橫圖）

3.字數盡量150字以上

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