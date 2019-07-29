美監獄讓受刑人養貓　惡煞眼神變溫柔…還自發幫喵皇織毛線帽

▲收容所和監獄合作進行的計畫，讓受刑人變得溫柔。（圖／翻攝自Facebook／Pendleton Correctional Facility_FORWARD）

記者詹筠怡／綜合報導

寵物不僅是我們的同伴，甚至也常常是治療師，多年來人們都明白貓和狗有治療能力，這些毛茸茸的小夥伴能減少抑鬱和焦慮，甚至，牠們還能幫助受刑人變得溫柔。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

最近在美國印第安那州，動物保護聯盟將收容所的貓咪引進監獄，讓囚犯們協助照顧貓咪，很快就證明對貓和囚犯都有益。這些貓咪都曾經受虐，原本就對人缺乏信任，被收養的可能性較低，所以需要耐心和愛護，才能找到一個永遠的家，這個計畫幫助這件事情更快發生。

請繼續往下閱讀...

▲甚至有人幫貓咪織毛線帽。



囚犯們藉由餵養、清理貓咪，讓牠們變得對人類更加信任，而囚犯也有很大的改變，獄卒說「有罪犯告訴我，這是他第一次自己關心一件事，去愛一個生命。這讓他們知道使用非暴力的方式，也能解決問題，這是他們當中有些人從來沒學到的事。」

在這些囚犯照顧貓咪的照片裡，完全能看到惡煞們因為一個小生命而改變，眼神變得溫柔，甚至還有許多人開始學打毛線，就是為了替貓咪織一頂毛線帽。只能說，貓咪的力量真的太神奇了。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲彪形大漢的眼神變得無比溫柔。

▲從這些照片中，能夠很明顯看到受刑人們的改變。