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3腳柴「玩具掉深處」撿不到　暖姐秒現身解救...畫面超有愛

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記者陳靜／採訪報導

有姐的孩子像個寶！台中帥氣3腳柴「小虎」早期因傷重的關係截去右前肢，雖然偶爾會因少了1隻腳有點不方便，不過家裡的哥哥姐姐都很照顧牠。這天小虎的玩具玩到一半，不小心掉進櫃子底下深處，無論牠怎麼伸手都勾不到，姐姐Wish見狀後立馬現身解救，二話不說趴在地上幫忙撿，超有愛畫面讓家人都融化了！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲柴姐姐幫3腳柴撿玩具。（圖／臉書粉專「兩個Hero&Wish」授權提供）

▲貼心的Wish幫弟弟小虎撿玩具。（圖／臉書粉專「兩個Hero&Wish」授權提供，下同）

請繼續往下閱讀...

家裡的姐姐買了玩具送給小虎，但牠一時玩得太開心，就不小心撥進櫃子底下了，馬麻謝妙芬說，「因為牠少一隻前腳，玩具撥了很久都撥不出來，平常很愛兇牠的Wish忽然走過去要幫牠撿，可是忙了老半天卻越幫越忙，玩具沒撿出來，還滾到更難撿的位置，Wish只好一臉抱歉地離開。」

▲柴姐姐幫3腳柴撿玩具。（圖／臉書粉專「兩個Hero&Wish」授權提供）

▲▼兩姐弟其實感情很好。

▲柴姐姐幫3腳柴撿玩具。（圖／臉書粉專「兩個Hero&Wish」授權提供）

影片上傳至臉書社團「柴犬司令部」後，網友看了紛紛留言表示，「有姐姐真好」、「姐姐好有愛」、「屁股下去的瞬間好可愛」、「姊姊...撿不到，就就走了...XD」、「我重複看了好幾遍， 太可愛了」、「超可愛的一對姐弟」、「虎：姐姐你是來亂的嗎？其實姐姐很愛小虎」、「公主姐姐好努力，真貼心」、「姐姐盡力了沒關係」。

▲柴姐姐幫3腳柴撿玩具。（圖／臉書粉專「兩個Hero&Wish」授權提供）

▲討肉集團又來啦！

雖然Wish平常總是表面上對小虎很兇，但其實牠經常偷偷地在私底下照顧弟弟。曾經有次小虎在房間玩繩子時，不小心把繩子甩到床上，但是因為牠不敢自己上床，於是只能無助地待在原地，這時Wish看到了，便立馬衝上床咬起繩子還給弟弟；還有一次姐弟倆一言不合在公園吵架冷戰，但是要回家時，Wish依然掛念著小虎，時時刻刻回頭看看弟弟有沒有跟上，2汪雖然表面愛打鬧，但其實都很在乎對方。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲柴姐姐幫3腳柴撿玩具。（圖／臉書粉專「兩個Hero&Wish」授權提供）

▲Wish（右）和小虎（左）雖然愛吵架，其實內心還是很愛對方。

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關鍵字： 柴犬姐弟玩具櫃子

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