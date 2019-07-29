恰雜某汪每天家暴狂啃爸　發現鏡頭...秒變淑女「溫柔舔手」

記者陳靜／綜合報導

這喵星人偶像包袱太重啦！網友馬力歐（马力欧）家中有隻非常暴力的米克斯汪汪，牠每天都以啃爸爸手為樂，只要看到對方手一空下來，就忍不住上前「施暴」毫不嘴軟，但是當牠一看到鏡頭對著自己，就會馬上關閉恰北北模式，一秒變成溫柔婉約的淑女，輕輕地舔著把拔的手，讓主人超無言！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲暴力汪看到鏡頭一秒變淑女。（圖／有點毛毛的／網友馬力歐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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激動又兇巴巴的模樣讓飼主笑稱牠為「恰雜某」，天天都把老爸的手當成潔牙骨狂啃，雖然不是真的咬下去，但仍讓爸爸超無奈，卻也只能任牠擺布。不過，只要在外人面前，毛孩又會馬上轉換身分，變成1隻形象清新氣質的網美狗，有時候還會莫名擺出性感麻豆姿勢，讓把拔不禁笑說，「牠覺得牠自己是美女，不管什麼角度看，牠拍照姿勢都超會，我都懷疑牠半夜在偷看雜誌。」

▲「人家可是很有氣質的呢～」

▲這才是你的真面目吧XD

飼主將影片上傳至臉書社團「有點毛毛的」並搞笑寫下，「平常對我家暴，然後發現攝影機，立刻裝很愛我，戲真的很多。」網友看了也紛紛笑噴表示，「有偶包」、「真是可愛哈」、「判若兩狗XD」、「手手比骨骨好咬」、「標準網美，假掰高手演很大XD」、「你辛苦了！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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