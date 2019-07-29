好沉重的愛！60KG小三「床咚爸拔+送上香吻」　見正宮進門秒裝沒事

記者吳鎮良／綜合報導

曾經紅極一時的偶像劇《犀利人妻》裡有一句經典台詞：「在愛情的世界裡，不被愛的才是第三者。」飼主‎Yi Wen Chen‎這天看到愛犬「Kuro」整身壓在老公的身上，除此之外，還用舌頭部停甩著爸拔的嘴唇，她錄下「小三搶老公的證據」後交給網友公審，許多人看完紛紛直呼，「好想被壓喔！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主‎Yi Wen Chen日前在寵物社團「有點毛毛的」PO出一則貼文並留言說，「請問兩位是在演犀利歐告嗎？床咚把拔拔迷的不要不要，還用舌頭狂甩拔拔的嘴唇，誰家的拔拔也是有了小三忘了正宮？」後方更註解，「泰山壓頂狂襲而來的愛」、「娘親就像電燈泡一樣在發光」。

請繼續往下閱讀...

▲高山犬Kuro壓在爸拔身上撒嬌，見到馬麻立刻停止動作。（圖／有點毛毛的／飼主‎Yi Wen Chen提供，下同）



▲174公分的爸拔站在Kuro旁邊瞬間變迷你。



影片中可以看到，高山犬Kuro看到正在床上休息的爸拔，立刻飛撲上去躺在爸拔的懷裡，絲毫不顧忌自己的體重已達60公斤；只見爸拔清醒後看到愛犬趴在自己身上，心情相當開心，見到狗狗熱情地反應，他也揉揉對方的嘴邊肉回應。最後Kuro突然回歸一本正經的模樣，眼睛張大望著前方，就彷彿是小三看到正宮時的反應。

這則貼文不到一日，就累積上千名網友按讚，數百人看完都在底下留言說，「哇～好想被這種大歐告壓啊」、「食量應該很驚人」、「好有安全感呢」、「犀利歐告」、「全身都黑的發亮」、「大狗狗好可愛哦！」、「這個份量的愛，正宮怎能比得上」、「好像放大版黑拉拉」、「感覺是很溫柔的小三」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

更多精采影音：