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菜市場必備神器→貓咪蒐集器　10秒內吸4喵...網：好像邪教

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記者陳靜／綜合報導

史上最省力的喵皇最佳玩伴！網友Bao Wei Wang為了讓家裡的貓咪可以自己玩得開心不用人陪，於是搬了一座「菜市場必備神器」到家裡來，沒想到電源一插上，瞬間變成了「貓咪蒐集器」，4位喵星人在10秒內紛紛聚集上前，望著神器上的繩子跟著轉頭，畫面超爆笑讓網友直呼，根本就像是邪教！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

飼主笑稱是「老祖宗最偉大發明之一」的菜市場神器其實就是自動趕蠅器，沒想到這麼日常本土的機器，也能成為貓咪們最好的玩伴，主人只要插上電，根本不用花什麼力氣，就可以讓喵喵們玩得開心。畫面中可以看到，飼主才剛把插頭接上，4隻貓咪就馬上被吸引過來，專注地盯著繩子跟著搖頭晃腦，原來這年代已經不需要逗貓棒了啊！

▲菜市場神器變成貓咪蒐集器。（圖／有點毛毛的／網友Bao Wei Wang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲原來真正用途是要蒐集貓咪啊XD。（圖／有點毛毛的／網友Bao Wei Wang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

這則影片上傳至臉書社團「有點毛毛的」後，網友看了全笑翻表示，「貓咪蒐集器」、「感覺是什麼邪教儀式XD」、「這有厲害到」、「這不是菜市場豬肉攤趕蒼蠅的XD」、「可以玩到2060年了...」、「頭還會跟著轉」、「這主人到底有多懶啦XD」、「愛的魔力轉圈圈」、「玩個一天可能就膩了XD」、「一小時後全部暈倒XD」、「全自動逗貓棒」、「捕貓神器」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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關鍵字： 喵喵趕蠅器菜市場蒐集邪教

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