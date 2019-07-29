大哥汪見「蔬菜餐」表情超厭世　網歪樓：後面的雞也太淒慘了

▲米克斯菜包看到盤子裡只有一片雞肉，表情不是很開心。（圖／臉書粉專「菜包不是菜包」提供，下同）

記者吳鎮良／綜合報導

所謂「一秒變臉」應該就是這個意思吧！米克斯菜包這天開心玩到一半，突然聽到馬麻的呼喊，想說是午餐時段有好料吃了，結果當牠滿心期待地跑過去時，眼前看到的居然只有一片雞胸肉，其他都是滿滿的蔬菜，內心鬱卒的情緒全表露在臉上，厭世的表情笑翻許多網友。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

‎飼主Shih-Yu Wang日前在臉書寵物社團「有點毛毛的」PO出一則貼文並註解，「讓大家認識一下我家超級厭世的兒子菜包。」照片中，菜包乖乖地坐在馬麻面前，耳朵下垂、表情也跟著下垂了；只見牠低著頭望著眼前盤子裡的食物，似乎沒看到自己喜歡的，遲遲不肯開動。

請繼續往下閱讀...

▲汪：當我吃素的阿？



平常貪吃的菜包只要聽到馬麻的聲音就會立刻跑過來，因為馬麻都會準備小肉條給牠吃，但這次牠看到眼前的「蔬菜餐」，不僅一點都不想吃，甚至還默默地把頭轉到一旁。飼主Shih-Yu Wang表示，「今天隨意試了一下雞胸肉+南瓜的料理，烘的烤的蒸的各用一種，只不過是拍個照而已嘛！又厭世了。」

菜包厭世臉的照片在網路上曝光後，許多人都在底下留言笑說，「牠感覺沒有很高興」、「菜包怎麼看似好像不是很滿意」、「南瓜可是好東西～」、「 好好笑喔！是嫌棄嗎」、「菜包：這個女人是不是在挑戰我的耐性？」、「最愛菜包的厭世臉」；另外，也有不少人將目光放在菜包的後方，「哈哈哈好多尖叫雞」、「後面那些雞...橫屍遍野！也太淒慘了」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲菜包很喜歡會發出尖叫聲的玩具。

相關圖文報導：

狗狗不知道跑去哪？媽壓2下「召喚神器」 牠光速飛奔秒現身



影／小萌妹叫2聲不理...媽溫柔喊「菜包～」 歐告回頭燦笑：偶來了❤



相關精采影音：