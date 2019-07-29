澳洲2條5米紫晶蟒「％％太激烈」　40公斤激情撞破屋頂

▲澳洲2條5米長的紫晶蟒交配時撞破屋頂。（圖／翻攝自「Cairns Snake Catcher」臉書粉絲專頁，下同。）

記者吳美依／綜合報導

澳洲凱恩斯（Cairns）有一對夫妻在家時，屋頂突然發出巨響、破了大洞，沒想到竟是2條長達5公尺的紫晶蟒（Scrub Python）在上面交配，由於動作太過激烈加上重達40公斤的壓力，最後導致整個天花板崩塌。擁有多年經驗的捕蛇手哈根（Matt Hagan）表示，類似的案件並不少見，呼籲民眾不要傷害動物，「蛇本身對人類是無害的。」

請繼續往下閱讀...

▲紫晶蟒長達5公尺。

哈根26日接獲求援通報，抵達現場立刻陷入兩難，因為那個位置非常難抓，原本想要用梯子爬上去，後來考量到安全問題，決定拆除已被破壞的天花板，沒想到此時紫晶蟒「砰！」一聲直接摔下來，他只好也跳下來捕捉，「牠們一旦掉到地上，一切都亂了套。」

哈根經營粉絲專頁「凱恩斯捕蛇手（Cairns Snake Catcher）」，他在貼文中表示，每年7月底到9月底是紫晶蟒的繁殖季節，蛇可能會鑽進家戶屋頂上的空間，在晚間進行繁殖活動，「如果你有幸舉辦紫晶蟒派對，要知道這可能會變得蠻狂野的，因為雄性為了讓雌性留下好印象而彼此打鬥。這些互動有時會導致奇怪的味道飄到房間裡，或對房屋結構造成破壞，例如天花板裂開或形成污漬。」

哈根表示，民眾可以在房屋周邊建造排水溝，或者修剪樹木避免枝枒太靠近建築物，確保房子不會被激情的蛇類進入，他也提醒大家不用太擔心，「蛇長得又大又嚇人，但是並不危險，對人類無害。」