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歐告揪同伴跳水田...鄉音爸崩潰喊「不不不！」　2千人笑翻：敲碗續集

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記者吳鎮良／綜合報導

眾樂樂不如獨樂樂！飼主施承佑日前趁著下午天氣舒服，帶著愛犬們到戶外散步，沒想到歐告妹妹一出門就像「猛獸脫籠」般，甚至還跑到水田裡玩耍，弄得全身髒兮兮的。有趣的是，當爸拔見到牠還想揪同伴一起下去玩的行為，立刻崩潰大喊「不不不！」逗趣的鄉音笑翻2千多名網友。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主施承佑27日在臉書寵物社團「有點毛毛的」PO出一段影片並無奈註解說，「妹妹啊......你要下去，但可以不要邀請其他狗狗跟你一起下去好嗎？」畫面中，歐告妹妹跳進水田後開心地搖尾巴，彷彿是在邀請一旁的同伴們一起下來玩耍。

汪揪同伴跳水田，鄉音爸崩潰大喊。（圖／飼主施承佑提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲汪：一起下來玩阿～水溫很舒服喔！（圖／飼主施承佑提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

汪揪同伴跳水田，鄉音爸崩潰大喊。（圖／飼主施承佑提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲妹仔聽到主人說，「你給我起來喔！」下秒立刻趴下，全身泡進水田裡。

影片中可以看到，同伴見妹妹在水田裡似乎很開心，也搖著尾巴想要蠢蠢欲動跳下去，還好爸拔即時大喊「不不不！」狗狗們才沒一起下去。只見妹妹獨自在水田裡跳來跳去、玩得不亦樂乎，絲毫沒有想要上岸的意思，而且當牠一聽到主人說，「你給我起來喔！」下秒牠立刻趴下，全身泡進水田裡，不知道是不是故意在唱反調。

這段有趣的影片很快就吸引2千多名網友討論，許多人都留言笑說，「我會被阿爸的獨白笑死」「不不不～真有層次」、「妹妹說，反正都要被揍三下了，等本姑娘玩到爽再起來吧！」、「你給我起來喔！給我起來喔！（馬上趴下）」、「阿爸好無奈」、「崩潰了要洗狗」、「不要衝動但要馬上行動」。

汪揪同伴跳水田，鄉音爸崩潰大喊。（圖／飼主施承佑提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲由上到下分別是豆漿、米漿、饅頭、小虎、阿滿、鐵熊、妹妹。

另外，也有不少人紛紛表示，「最後其他夥伴都跳下去了嗎？」、「大家一起玩才好玩啊！」、「好想看大家跳下去玩的畫面」、「我以為片尾是其他一起跳下去開趴」、「還有續集嗎？想看」、「敲碗續集！」、「笑到肚子痛」、「主人的聲音太療癒了」、「爸爸的言語充滿生無可戀」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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關鍵字： 施承佑有點毛毛的狗狗米克斯水田

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