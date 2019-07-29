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蜂蜜引誘！廣原迷路小熊「移籠野放」等媽媽　林管處：體力食慾超好

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▲媽媽快來接！廣原迷路小熊移籠野放　林管處：牠體力、食慾超好。（圖／台東林管處提供。）

▲廣原小熊跟之前的「南安小熊」差不多大。（圖／台東林管處提供，下同。）

記者林韋辰／綜合報導

希望熊媽媽快點帶熊寶寶回歸山林！台東縣海端鄉廣原村獲救的台灣黑熊寶寶，經林管處、台灣黑熊保育協會、黑熊媽媽黃美秀教授等專家討論，27日晚間著手進行野外移籠。野外移籠的第一晚（28日）未見熊媽媽，保育單位將野外7天計畫延長至10天，同時也觀察到，小熊體力、食慾相當好，並在籠外掛「蜂蜜」加強吸引熊媽媽快來接小孩。

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雖然第一晚熊媽媽沒出現，但慶幸的是，小熊寶寶活力滿滿、野性強！台東林管處長劉瓊蓮表示，「今天過去看小熊時，看到牠昨天跟今天都有把食物吃光光！食慾跟活力相當好！」至於小熊具有攻擊性，獸醫無法貿然接近，僅能從籠外檢視外觀、活力、行為及排遺，目前仍無法判斷性別。

▲媽媽快來接！廣原迷路小熊移籠野放　林管處：牠體力、食慾超好。（圖／台東林管處提供。）

▲保育單位放置蜂蜜，吸引熊媽媽靠近。

「以現場野放為最高原則！」台東林管處與王穎教授、特生中心陳元龍主任、黃美秀教授、臺灣黑熊保育協會及花蓮林管處等專家、部落族人討論後，一致同意仍依現地野放安全回母熊身邊為原則，暫訂第一階段10天，目標為「確保小熊健康、降低人為干擾、觀察母熊蹤跡」為主。

林管處表示，臺東廣原小熊於27日晚間11點完成野外移籠，因為現地限制、原先規劃於母熊出現即以遙控開啟籠門方式，因地制宜改成以鐵絲網等封閉籠門，達到小熊無法拉開，但成熊可以破壞。

▲媽媽快來接！廣原迷路小熊移籠野放　林管處：牠體力、食慾超好。（圖／台東林管處提供）

▲小熊活力、食慾頗佳，食物都有吃光光。

▲媽媽快來接！廣原迷路小熊移籠野放　林管處：牠體力、食慾超好。（圖／台東林管處提供。）

▲大家一致目標，確保小熊健康、降低人為干擾、觀察母熊蹤跡為主。

目前除了已經緊急安置小熊，警方也管制人員進入。臺東林管處與花蓮林管處曾參與南安小熊處理人員，已會同前來支援的臺灣黑熊保育協會人員現地會勘，且選擇了發現小熊區域內一處隱密的樹林，邀請部落族人一起完成暫置的大型鐵籠，希望能在降低人為干擾下，儘快讓小熊跟隨母熊回到山林。臺東林管處也誠摯的向大眾呼籲，「愛牠就給牠多一點空間！如果真的關愛廣原小熊，請勿到現場干擾野放工作。」

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▲媽媽快來接！廣原迷路小熊移籠野放　林管處：牠體力、食慾超好。（圖／台東林管處提供）

▲林管處呼籲，「愛牠就給牠多一點空間，請勿到現場干擾野放工作！」

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關鍵字： 廣原小熊保育野放台灣黑熊

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