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毛毛臉到死亡長一樣！1張圖揭「可怕熱傷害」：忍耐原因都是你

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▲毛毛臉到發病長一樣！1張圖揭露「可怕熱傷害」：忍耐原因都是你。（圖／粉專「工作日誌 daily-logbook」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲飼主要多注意大小便狀況、吃飯喝水的量，沒事摸摸身體翻翻毛，打開嘴巴看看舌頭顏色，防止熱衰竭。（左圖／取自CC0圖庫Pixabay，右圖／粉專「工作日誌 daily-logbook」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者林韋辰／採訪報導

「狗狗死的時候，主人沒辦法接受，因為牠看起來明明跟活著一樣。」時常分享寵物知識的粉專「工作日誌 daily-logbook」分享一則熱衰竭的震撼圖片，內容是狗狗生病不舒服時，不像人類可以透過表情來察覺，因此飼主得細心觀察寶貝大小便、吃飯等狀況，來即時保護我們的家人。

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▲毛毛臉到發病長一樣！1張圖揭露「可怕熱傷害」：忍耐原因都是你。（圖／粉專「工作日誌 daily-logbook」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲動物不會自己待在致死的環境，他們忍耐的原因是你。

從圖片中可見，人類在健康、生病、死亡的狀態下，氣色明顯看出差異。一旁的三塊狗狗圖，則是健康到發病的狀況都長一樣，只有舌頭與鼻子的部分逐漸變白。粉專表示，在太陽很大的時候，狗狗比飼主離地面還要近，所以當狗狗貓貓活動力下降、呼吸急促、黏膜蒼白，請不要忽略這些徵兆。最後更是一針見血地說，動物不會自己待在致死的環境，「牠們會忍耐的原因是你」。

粉專也提到一起悲傷案例，表示一名飼主在炎熱的下午帶狗散步，沒想到回家後開始四肢無力，到晚上整個快不行。狗狗到醫院前已斷氣，在肺復甦20分鐘後，主人決定放棄急救。「在醫院關門前，我們還看到主人抱著狗狗在馬路上茫然地徘徊...」。

粉專提醒，飼主一定要多注意大小便的狀況、吃飯喝水的量，沒事要摸摸身體翻翻毛，打開嘴巴看看舌頭的顏色，呼籲大家重視熱衰竭。在「東森寵物雲商店」巡迴義診的獸醫師陳正倫也補充道，「散步盡量避開下午12點到17點，也不要讓寵物穿鞋，如果要穿鞋子請以通風為優先考量，並且別走在受陽光直射的柏油路、水泥地上。」

▲▼小狗,幼犬,狗。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲熱衰竭會造成寵物死亡。

至於很多飼主在夏天會幫狗狗剃毛，達到涼爽效果，在此獸醫陳正倫提醒，「幫寵物剪毛不要全部剃光，最少要留3-6mm，太貼近皮膚反而會失去保護力，陽光直射皮膚反而讓核心溫度更高，加大熱衰竭機率。」在寵物癱軟暈倒時，也不要強行餵水，應先移至通風陰涼處，用溫涼的水與酒精沾濕在耳翼、腹部等無毛處，並迅速送醫。

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關鍵字： 醫院熱衰竭寵物

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