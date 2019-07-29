心疼浪浪被驅趕！住戶門口放飼料「給牠吃飽」　暖舉背後藏隱憂

記者林韋辰／綜合報導

狗狗版的深夜食堂！一隻黑色流浪狗默默跑來一戶人家，牠看著鐵門大開，溜進去把碗盤「舔食乾淨」，飽餐一頓後才離去。這名「放愛心餐」的住戶陳先生因為看過浪浪被欺負，因此選擇在在車庫放飼料，讓需要吃飯的毛孩可以進來享用。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

「既然外面有人趕你，那就進我家吃，免驚，吃飽再走！」陳先生跟影片中的小黑見過幾次面，知道牠會在自己遛狗的時候突然出現。「我不是固定的餵養者，當時只想讓牠飽餐一頓。」同時也提到，小黑有被剪耳朵，應該是TNR回來的狗狗，幸好附近鄰居都算友善，只有少數人會怕狗。

請繼續往下閱讀...

▲挨餓的小黑進來吃東西。（圖／網友陳先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



「我不敢替牠取名字，怕取了之後會不忍心再讓牠流浪。」陳先生家裡已養28隻狗、24隻貓，礙於生活品質、經濟壓力等問題，無力再收編小黑。陳先生希望藉由此事，可以讓大家重視浪浪，「街頭流浪的貓狗，來源不外乎人類棄養，繁殖場丟棄，流浪動物自行繁衍。你我不棄養，政府能嚴格管制繁殖場，確實施行TNR，流浪動物問題絕對能有效改善。人人如果都同理心，友善浪浪並不難。一口食物，一個避風港，有心就能做到。」

陳先生將短片分享到狗狗臉書，網友看完紛紛回應，「謝謝你給牠溫飽！」、「更希望有個吃飽能留下來的地方」、「收留，牠會好好顧家的」、「好人一生平安」、「以後常常會來吃飯飯了哈哈」、「感恩慈悲，積善之家必有餘慶」

▲流浪狗的來源多是「浪浪所生」，再來就是人類棄養、繁殖場亂丟。

不過餵養流浪動物可能造成生態被破壞，這點一直在動保團體中所爭論不休。先前《ETtoday寵物雲》報導過「別急著開砲！ 『為什麼不要餵食浪浪？』他畫圖告訴你」新聞，分享粉專「包子嘶嘶」以圖文方式跟大家討論「餵養浪浪」等議題，並開門見山地提問，「很多人看到流浪貓狗很可愛，就買了食物去餵食牠們。無論是長期的餵養或是心血來潮的就餵了，這些行為不少人都覺得有愛心，但是事實上是這樣嗎？」

文中提及「餵養雖然能短暫填飽流浪狗的肚子，可能會造成很多缺點。」包含攻擊性增加、環境髒亂、有心人士等等的問題。至於，狗在生態食物鏈當中屬於狩獵者，牠們天性就會獵食弱體，其中包含體型較小的犬隻、野貓、鳥類，或是山羌等的保育類動物，甚至是老人或小孩。因此，對於部分保育人士來說餵養野犬本身就是一種破壞生態的行為，貓犬對大多數人來說是比較有好感、願意親近的動物，但宏觀的從整個生態系的角度而言，任意餵食野犬或野貓，實際上是在助長高階掠食者的族群數量，忽視了急需保護且數量極少的瀕危野生動物。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

更多精彩影片：

