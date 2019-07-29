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搭飛機用AirDrop傳貓圖　他收到「鬍子老外」媚眼照電翻

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▲網友Chao Yu用AirDrop分享街貓照片。（圖／網友Chao Yu授權提供，下同）

▲網友Chao Yu用AirDrop分享街貓照片。（圖／網友Chao Yu授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

網友Chao Yu日前為了參加表哥的婚禮飛往土耳其，在機上無法使用網路覺得無聊，心血來潮打開手機AirDrop，想要無線分享一些珍藏的貓照給飛機上的外國乘客，卻意外發生有趣的事。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

Chao Yu傳送的貓照是之前拜訪土耳其時在街頭拍攝的，興許是來源不明的緣故，大部分外國乘客看到照片還是按了「拒絕」，過程中傳了6人，只有1人按下接受，他便打消念頭關了螢幕，此時卻意外收到陌生人回傳，「好奇打開一看，竟然是有個老外用特效相機自拍，除了收到這張照片，也有乘客似乎喜歡狗，回傳了狗狗的照片給我。」

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▲Chao Yu也收到了來自陌生人的狗狗照片。

▲Chao Yu也收到了來自陌生人的狗狗照片。

Chao Yu在飛機上的舉動獲得網友留言，「笑死」、「傳給我傳給我」、「哈哈好可愛」、「當你在飛機上沒事做」、「想換iPhone了」、「我快笑死了」、「（貓咪）臉太臭了啦」、「再幫她變老一點傳回去啊」、「你很鬧耶XD」。不過也有網友留言提醒，這樣的行為恐有騷擾疑慮，Chao Yu則說，會用AirDrop傳照片只是一時想法，體悟到有些人會怕收到手機病毒，對方若按拒絕，他也不會再傳給同一人。

AirDrop功能是蘋果公司設計的專屬功能，開啟後透過藍芽、Wi-Fi，可與附近同為Apple系統的裝置做資料傳輸，傳送時也可看到是否傳送成功的訊息，只有Apple用戶可以互相分享。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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關鍵字： 毛孩貓照片AirDrop

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