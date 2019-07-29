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叛逆女兒吵吃壽司卻只要醬油配飯　媽見「轉大人原因」感動淚

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▲女兒小婕吃壽司只要白飯。（圖／網友歐若拉授權提供，下同）

▲女兒小婕吃壽司只要白飯。（圖／網友歐若拉授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

感謝你帶來的轉變！網友歐若拉的女兒小婕某天吵著吃壽司，但到了店裡卻只吃醬油配白飯，她一看忍不住好奇壽司的餡料去哪了？從女兒口中問出緣由後，讓她當下覺得超感動。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

女兒小婕在國中時正值青春期，變得相當叛逆，在老師眼中也算是頭痛人物，讓歐若拉一時之間難以置信，「那段時間我感到衝擊，先前乖巧的女兒突然消失了，在家也躲在自己房間，不願和家人互動，一講話總是針鋒相對，任何方式都無法化解和她的關係，最後連摸到她都覺得反感。」

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歐若拉曾傷心過好一段時間，某日帶回一隻朋友家生的小喵養育，才讓女兒從此開始有了改變，「原本想挑的是另一隻外型更美的貓，但當時的樂樂不停吸引女兒的目光，才心想或許牠是最適合我們家的孩子。」果不其然，樂樂的存在開始讓家人間多了互動，小婕平常愛貓，早上開始沒有起床氣了，一醒來就是抱著樂樂撒嬌，下課則是立馬飛奔回家，不會到處亂跑。

平常接送家中女兒、兒子出門上下學時，樂樂總是坐車陪同，偶爾沒跟著出門，孩子在外也會想早點回家抱貓。歐若拉說，「曾經看到小婕作夢到一半開始大笑，等她醒來後問了緣由，才知道是夢見樂樂跌倒，才這麼開心。」女兒先前曾有意離家出走，甚至常無視旁人關心，卻在樂樂出現後變得很愛家，讓她覺得欣喜。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲樂樂貼心乖巧，改變了歐若拉一家。

▲樂樂貼心乖巧，改變了歐若拉一家。

某天，小婕突然吵著吃壽司卻不說緣由，歐若拉在餐廳仔細一問才發現，小婕是為了要將壽司上的餡料偷偷帶回，讓愛貓樂樂好好享用美食，寧願自己吃醬油配白飯，「先前出門吃火鍋，她也曾經點了鮮蝦鍋卻只吃菜，所有好料都留給樂樂。事跡敗露後，小婕也只是笑稱自己不愛吃蝦，給樂樂吃剛好，兩人算是『合作無間』。」

歐若拉看著女兒的改變，忍不住發自內心感謝樂樂，她敘寫女兒吵著吃壽司的背後真相，放到臉書社團《愛貓聯盟》，很快地就吸引網友回覆，「與生俱來的寵貓天賦」、「貓奴養成」、「那表示樂樂真的是你們家的天使」、「最棒的生命教育、最好的陪伴！」、「養貓真的能修身養性」、「心態很可以欸，完全是替家人著想的心」、「貓咪是最好的感情增溫計」。

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關鍵字： 毛孩壽司

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