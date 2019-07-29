貓兒子代替「離開的他」暖心長伴　「肉球緊貼」討摸超溫柔

實習記者曾珮瑄／採訪報導

台中飼主派派這天在床上休息，看到眼前愛貓柑仔正無聊發著呆，於是拍了被子想把牠叫來摸。原本一臉傲嬌的柑仔見狀後立馬化身小女人，被摸時側身倒在床上，緊抱著派派的手，過度興奮的動作雖然顯得有點滑稽，但柑仔這樣撒嬌的舉動對派派來說也有另一層特殊意義。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

柑仔今年5歲，平常動作相當優雅，偶爾發呆時有一種慵懶的特殊魅力，事實上卻是個撒嬌狂魔。可以看到影片中，牠一聽到呼喚，立刻溫柔地湊上前，雙手緊緊揪住主人的手，享受著摸摸服務，有趣的是，牠似乎感到太舒服，突然雙腳肉球相貼，開始不斷地用腳「拜拜」，最後還霸氣地將派派的手拿來饋頭。

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▲萌喵柑仔撒起嬌來像狗狗一樣黏人。（圖／臉書粉專「胖胖國王&柑仔王子的一家日誌」授權提供，下同）

▲柑仔小時候在外流浪，現已變得親人。

柑仔過去在外流浪，剛帶回家時年紀還小，都躲在角落或衣櫃，是非常怕生的孩子，所幸家裡有隻大貓「胖胖」，柑仔跟著學習、相處，很快就適應生活了。柑仔平時見人坐、躺在床上就會跑來撒嬌、討摸，拍屁股時尾巴還會越翹越高，像是很享受的樣子。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

事實上，柑仔的存在對於派派來說有特殊意義，「男友去年因意外離世，沒多久後大貓跟著走了，柑仔見身旁人離去，變得更會撒嬌、黏人，相處久了也開始覺得柑仔某時候的神情和男友相似，連身旁朋友也都贊同，從此就認定他像是代替了男友在身邊陪我。」

派派在分享柑仔撒嬌討摸的影片，並附註一句「我兒子很愛撒嬌，天天討摸呼嚕，有時候也蠻累的其實」，獲得網友紛紛留言，「嗯⋯果然別人家的孩子都比較溫柔，我家的都會在兔子踢後，追加組合技啃咬」、「甜蜜的負擔」、「狗狗式踢腳❤」、「但明明你先呼喚牠XD」、「這是炫耀文，無誤」、「已羨慕」。

▲柑仔與大貓「胖胖」。



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